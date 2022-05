Ουκρανία: Σε ισόβια κάθειρξη ο Ρώσος στρατιώτης που σκότωσε άμαχο

Το ουκρανικό δικαστήριο καταδίκασε τον Ρώσο στρατιώτη σε ισόβια κάθειρξη τη Δευτέρα 23 Μαΐου για τη δολοφονία ενός άοπλου αμάχου στην πρώτη δίκη εγκλημάτων πολέμου που πραγματοποιήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Βαντίμι Σισιμαρίν, ένας 21χρονος διοικητής άρματος μάχης, είχε δηλώσει ένοχος για τη δολοφονία του 62χρονου άνδρα στο χωριό Τσουπακχίβκα της βορειοανατολικής Ουκρανίας στις 28 Φεβρουαρίου, αφού έλαβε εντολή να πυροβολήσει εναντίον του.

«Κατανοεί τις κατηγορίες εναντίον του», δηλώσει ο δικηγόρος του στρατιώτη, ο Βίκτορ Οβσιανίκοφ που κατάγεται από το Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σισιμαρίν ήταν επικεφαλής μιας μονάδας μιας μεραρχίας τεθωρακισμένων, όταν το κομβόι τους δέχθηκε επίθεση. Μαζί με τέσσερις στρατιώτες έκλεψε ένα αυτοκίνητο για να γλιτώσουν. Αυτοί βρίσκονταν κοντά στο χωριό Τσουπαχίφκα στην επαρχία Σούμι, όταν συνάντησαν τον 62χρονο πάνω σε ένα ποδήλατο.

«Ένας από τους στρατιώτες διέταξε τον κατηγορούμενο να σκοτώσει τον άμαχο προκειμένου να μην τους καταγγείλει» για την κλοπή του αυτοκινήτου, ανέφερε το γραφείο της γενικής εισαγγελέως.

Ο Σισιμαρίν τότε πυροβόλησε με το Καλάσνικοφ του από το παράθυρο του αυτοκινήτου και «ο άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου, μερικές δεκάδες μέτρα από το σπίτι του».

Ο δικαστής Σεργκίι Αγκαφόνοβ είπε, ότι ο 21χρονος κατηγορούμενος, εκτελώντας μια «εγκληματική εντολή» από έναν στρατιώτη υψηλότερου βαθμού, είχε πυροβολήσει πολλές φορές στο κεφάλι του θύματος από ένα αυτόματο όπλο.

Ο Σισιμαρίν, φορώντας ένα μπλε και γκρι φούτερ με κουκούλα, παρακολουθούσε σιωπηλά τη διαδικασία από ένα ενισχυμένο γυάλινο κουτί στην αίθουσα του δικαστηρίου και δεν έδειξε κανένα συναίσθημα καθώς αναγνώστηκε η ετυμηγορία.

Η δίκη έχει τεράστια συμβολική σημασία για την Ουκρανία, η οποία κατηγόρησε τη Ρωσία για φρικαλεότητες και βαρβαρότητα εναντίον αμάχων κατά τη διάρκεια της εισβολής και είπε, ότι έχει εντοπίσει περισσότερα από 10.000 πιθανά εγκλήματα πολέμου. Η Ρωσία αρνήθηκε, ότι στόχευσε αμάχους ή εμπλοκή σε εγκλήματα πολέμου. Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε αμέσως την ετυμηγορία.

Έχει δηλώσει προηγουμένως, ότι δεν έχει πληροφορίες για τη δίκη και ότι η απουσία διπλωματικής αποστολής στην Ουκρανία περιορίζει την ικανότητά της να παρέχει βοήθεια στον κατηγορούμενο.

