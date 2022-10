Οι σειρήνες ηχούν ξανά από το πρωί της Τρίτης (11/10) στο Κίεβο, μετά το χθεσινό σφυροκόπημα των Ρώσων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και άλλες πόλεις της, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι Ουκρανοί ξυπνούν μετά από μια μέρα σφοδρών πληγμάτων από τη Ρωσία, που προκάλεσαν 14 θανάτους και σχεδόν 100 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον Guardian.

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0