Ουκρανία: Απομακρύνθηκαν 256 στρατιωτικοί από το Αζοφστάλ - Φιλορώσοι μιλούν για «παράδοση»

Το πολιορκημένο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, εγκατέλειψαν διακόσιοι πενήντα έξι Ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 51 τραυματίες, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου, το ουκρανικό γενικό επιτελείο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και επιβεβαίωσαν πριν από λίγο οι φιλορώσοι αυτονομιστές, που έκαναν λόγο για «παράδοση».

«Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο προσθέτοντας ότι όσοι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, μιας πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ουκρανία εργάζεται για τα «επόμενα στάδια» της απομάκρυνσης των ουκρανών μαχητών στο Αζοφστάλ, δήλωσε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ.

Η Βερεσούκ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες στην ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, αλλά έγραψε: «Θεού θέλοντος, όλα θα πάνε καλά».

Την περασμένη εβδομάδα, οι ουκρανικές αρχές έλεγαν ότι πάνω από 1.000 ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 600 τραυματίες, σύμφωνα με έναν από τους διοικητές τους, απέμεναν στον τελευταίο θύλακα αντίστασης στη Μαριούπολη.

Οχυρώθηκαν στα υπόγεια της χαλυβουργίας κατά την πολιορκία του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα σχεδόν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου.

So #Azovstal defenders are transported safety. Now we will be working on their #exchange. Thank you God and everyone who performed this tremendous and dangerous operation of getting them out. #StandWithUkraine pic.twitter.com/fKhOuiiHB0