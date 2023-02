Ουρουγουάη: Η Πολεμική Αεροπορία ερευνά άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουρουγουάης ξεκίνησε έρευνα την Κυριακή αφού έλαβε καταγγελίες σχετικά με την παρατήρηση φώτων που αναβοσβήνουν στον ουρανό πάνω από τον Τέρμας ντε Αλμιρόν.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στις Αρχές ότι εντόπισαν κινήσεις ιπτάμενων αντικείμενα στον ουρανό ενώ στα κοινωνικά δίκτυα ανέβηκαν σχετικά βίντεο.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουρουγουάης ενημέρωσε ότι «για τις καταγγελίες που έλαβε το βράδυ της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου, σχετικά με την παρατήρηση φώτων που αναβοσβήνουν στον ουρανό στην περιοχή Τέρμας ντε Αλμιρόν, στο διαμέρισμα Παϊσαντού, έχει διαταχθεί η παρέμβαση της CRIDOVNI (Επιτροπή Έρευνας καταγγελιών αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων) που έχει αποστείλει ερευνητές για τη συλλογή πληροφοριών».

