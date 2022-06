Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν συστήνει να δοθεί το καθεστώς προς ένταξη χώρα στην Ουκρανία

Η Κομισιόν συνιστά να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν σε τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Σχετικά με το κράτος δικαίου, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη δημιουργία των απαραίτητων θεσμών για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος και στον έλεγχο των εισαγγελέων. Θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί η επιλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη σύσταση των απαραίτητων οργάνων κατά της διαφθοράς. Το επίκεντρο θα πρέπει πλέον να είναι ο διορισμός του νέου επικεφαλής των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς και του νέου διευθυντή του γραφείου έρευνας κατά της διαφθοράς. Τα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως», δήλωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

«Όσον αφορά στους στους ολιγάρχες,η Ουκρανία υιοθέτησε έναν τολμηρό νόμο κατά των ολιγαρχών. Στην πραγματικότητα, είναι η μόνη χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που το έχει κάνει. Τώρα, είναι θέμα υλοποίησης», επισήμανε η Πρόεδρος της Κομισιόν. «Ναι η Ουκρανία δικαιούται την ευρωπαϊκή προοπτική», υπογράμμισε η κ. φον ντερ Λάιεν συμπληρώνοντας ότι έχει γίνει «καλή δουλειά», αλλά υπάρχει ακόμη «σημαντική δουλειά» να γίνει.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l