Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σίγουρη» πως θα χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη βεβαιότητά της πως θα δοθεί επίσημα στην Ουκρανία καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Πιστεύω σθεναρά ότι θα εξασφαλίσουμε θετική απόφαση, ότι θα λάβουμε υποστήριξη», είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD χθες βράδυ.

«Πρόκειται φυσικά για ιστορική απόφαση που πρέπει να λάβει τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όμως οι προετοιμασίες είναι καλές», συνέχισε και δήλωσε «σίγουρη» για την ενταξιακή προοπτική του Κιέβου.

I was very moved by President @ZelenskyyUa's kind words over the phone today, following our recommendation to grant Ukraine the candidate status.



The Ukrainians can count on the @EU_Commission's constant support as they move along the path to the European Union. pic.twitter.com/ey8BVCLgzo