Παρίσι: Επεισόδια μεταξύ μελών της κουρδικής κοινότητας και της αστυνομίας

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο στο Παρίσι μεταξύ της αστυνομίας και Κούρδων που αισθάνονται οργή μετά από την δολοφονία τριών μελών της κοινότητας τους από έναν 68χρονο με ρατσιστικά κίνητρα.

Οι Κούρδοι διαδηλωτές αναποδογύρισαν αρκετά αυτοκίνητα, ενώ μικρές φωτιές ξέσπασαν γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας που αποτελεί το παραδοσιακό τοπόσημο της γαλλικής πρωτεύουσας για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων, καθώς οι Κούρδοι είχαν νωρίτερα πραγματοποιήσει μία ειρηνική διαμαρτυρία.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν κάποιοι διαδηλωτές εγκατέλειπαν την πλατεία πετώντας βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που αντέδρασαν με τη χρήση δακρυγόνων.

