Πεθαίνοντας στο Κανταχάρ

Ο Danish Siddiqui, ο φωτορεπόρτερ και βραβευμένος με Πούλιτζερ για την περίφημη φωτογραφία της κατάκοπης γυναίκας της φυλής των Rohingya, σκοτώθηκε στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν από σφαίρες Αφγανών Ταλιμπάν.

Ο Siddiqui ήταν επικεφαλής της ομάδας φωτορεπόρτερ του Reuters στην Ινδία και χρησιμοποιούσε ως βάση εξόρμησης την Βομβάη. Κάλυπτε τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων του Αφγανιστάν και των Tαλιμπάν και τις τελευταίες ημέρες τη μεγάλη επαρχία του Κανταχάρ.

We are deeply saddened by the news of the tragic death of award-winning photojournalist Danish Siddiqui in the line of duty. The bravest journalist, Danish, leaves behind an extraordinary body of work. Prayers and fond memories are what we have to remember our dearly departed. pic.twitter.com/slu5k6whqS