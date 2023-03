Πέντε Τεξανές προσφεύγουν στα δικαστήρια γιατί οι γιατροί αρνήθηκαν να τους κάνουν άμβλωση αν και κινδύνευε η ζωή τους

Πέντε Τεξανές, στις οποίες οι γιατροί αρνήθηκαν να κάνουν άμβλωση παρά τις σοβαρές επιπλοκές που αντιμετώπιζαν, κατέθεσαν προσφυγή εναντίον των νόμων κατά του τερματισμού της κύησης που ισχύουν σε αυτήν τη συντηρητική Πολιτεία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων που τις εκπροσωπεί, αυτή είναι η πρώτη προσφυγή γυναικών αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δυναμίτισε, τον περασμένο Ιούνιο, το δικαίωμα στην άμβλωση, ανατρέποντας ένα δεδικασμένο 50 ετών.

Η προσφυγή «περιέχει φοβερές, άμεσες μαρτυρίες γυναικών που κόντεψαν να χάσουν τη ζωή τους αφού τους αρνήθηκαν την ιατρική φροντίδα», σχολίασε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, εκφράζοντας τη στήριξή της στις πέντε γυναίκες.

WATCH LIVE: Five women speak out as they sue Texas over the state’s abortion ban https://t.co/32hetnd4Is