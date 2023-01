Μακελειό στο Λος Άντζελες

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (21/1) το βράδυ στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, ανέφερε η εφημερίδα LA Times στον ιστότοπό της, καθώς σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς και πολλά θύματα.

Το συμβάν έλαβε χώρα μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ, στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς και 16 τραυματίες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για να παραστούν στην έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

Τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει συλληφθεί ο δράστης. Το Μόντερεϊ Παρκ βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Only inside picture I’ve seen so far.

This is at the star dance studio according to the eyewitness#monterey #montereypark #california #BreakingNews pic.twitter.com/53j1pYVF76 — Crime With Bobby (@bobbywellison) January 22, 2023

NOW: One of the many victims being transported to the hospital following mass shooting in Monterey Park, California.



Gunman allegedly still on the loose after shooting spree. pic.twitter.com/Tr50mIYnri — Upward News (@UpwardNewsHQ) January 22, 2023