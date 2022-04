Πυροβολισμοί στο μετρό της Νέας Υόρκης - Αναφορές για έξι τραυματίες

Έξι άνθρωποι φαίνεται ότι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε διαφορετικούς σταθμούς του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί φαίνεται να έχουν πυροβοληθεί στον σταθμό 36th Street, στο Sunset Park και τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο στον σταθμό 25th Street, στο Greenwood Heights.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν τον ύποπτο, που αναφέρεται ότι ήταν ντυμένος ως εργαζόμενος του μετρό, ενώ παράλληλα φορούσε μάσκα και γιλέκο.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP