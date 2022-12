Πυροβολισμοί στο Παρίσι - Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην οδό Ανγκιέν, δίπλα σε ένα κουρδικό μορφωτικό κέντρο, στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού, το μεσημέρι της Παρασκευής. Από τα πυρά δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας έχει συλληφθεί. Ο δράστης «είναι περίπου 60 ετών», δηλώνει αστυνομική πηγή.

🚨🇫🇷 #France : Mass Shooting in Paris with several injured in the 10th arrondissement. One suspect is arrested. pic.twitter.com/aiDyzkKdM9

«Ακούστηκαν επτά με οχτώ πυροβολισμοί. Επικράτησε ο απόλυτος πανικός. Μείναμε κλεισμένοι μέσα», δήλωσε καταστηματάρχης σε γειτονικό κτήριο.

Οι δύο από τους τέσσερις τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Two people died, four injured, two of them in critical condition, as a result of the shooting in Paris - report #Paris #shootout #LaVilleLumièr pic.twitter.com/YNfwRVWDIi

🚨#UPDATE: Police in the French capital of #Paris say a suspect has been arrested after several people were injured in a shooting incident in the city’s 10th arrondissement. The shooter is believed to be a man in his 60s. pic.twitter.com/XMUMQrrShF