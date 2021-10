Πλάνα από καταδίωξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση

Η δημόσια τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε την Πέμπτη πλάνα στα οποία διακρίνονται ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης να καταδιώκουν στον Κόλπο πολεμικά πλοία τα οποία ήταν αμερικανικά, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Η τηλεόραση δεν διευκρίνισε το πότε συνέβη αυτό το επεισόδιο, ούτε τους λόγους.

Από το Μπαχρέιν, ένας εκπρόσωπος του 5ου Στόλου, ο Τιμ Χόκινς, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τις τελευταίες 48 ώρες δεν έχει συμβεί κανένα επεισόδιο στον Κόλπο στο οποίο να ενεπλάκησαν αμερικανικά σκάφη.

Στις εικόνες, που μεταδόθηκαν επίσης από δύο ειδησεογραφικά πρακτορεία του Ιράν, ένα ταχύπλοο καταδιώκει πολεμικά πλοία, ένα εκ των οποίων φέρει την αμερικανική σημαία. Ακούγεται μια αντρική φωνή να φωνάζει, πιθανότατα μιλώντας στον ασύρματο: «Καταδίωξέ τους», «Τράβα φωτογραφίες» και «Ανακάλεσε το ταχύπλοό μας».

Newly released footage shows 🇮🇷 Iran's IRGC naval forces chasing US fast boats in the Persian Gulf. pic.twitter.com/HEHUI1I7qW