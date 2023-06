Πνίγει την πολιτεία της Νέας Υόρκης ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά

Σε μεγάλο μέρος των Μεσοδυτικών περιφερειών των ΗΠΑ, της Κοιλάδας του Οχάιο, του Βορειοανατολικού και του Μέσου Ατλαντικού, ένα βαρύ στρώμα καπνού από τις δασικές πυρκαγιές στο Κεμπέκ του Καναδά κινείται νότια, φέρνοντας επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Νέα Υόρκη, το Νιού Τζέρσι και το Μανχάταν, στο πολυπληθέστερο δηλαδή κομμάτι της χώρας.

New York City topped list of world's worst air pollution for parts of Tuesday as harmful smoke wafted south from more than a hundred wildfires burning in Quebec. Smoke from Canada has periodically engulfed Northeast and Mid-Atlantic for more than a week.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι από τη Νότια Καρολίνα έως το Νιου Χάμσαϊρ έχουν λάβει συμβουλές για την ποιότητα του αέρα λόγω των επικίνδυνα μικρών σωματιδίων που περιέχουν καπνό.

Smoky haze witnessed in New York



Canada wildfires lead to air-quality alerts in the US. The doctors have warned about the health impacts of wildfire smoke.@RohitWellington brings you this report by @susanmtehrani



Watch more:

On Tuesday, an air quality health advisory was in effect for most of New York State, as heavy smoke and fine air particles from the wildfires in Eastern Canada circulated in the Northeast.

Η Νέα Υόρκη είχε τη χειρότερη ποιότητα αέρα μεταξύ των μεγάλων πόλεων από το βράδυ της Τρίτης. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πλάνα από web κάμερα αποκάλυψαν μια κοκκινωπή-πορτοκαλί απόχρωση στον ουρανό πάνω από το Μανχάταν.

Τις ημέρες που ο αέρας είναι γεμάτος καπνό από την πυρκαγιά, συνιστάται στους κατοίκους να παραμένουν εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά.

Smoke from Canada's wildfires blankets parts of northeastern US, reaching as far as New York and Connecticut

Ένας άντρας στέκεται μπροστά στον ορίζοντα της πόλης της Νέας Υόρκης και στον ανατολικό ποταμό τυλιγμένο στον καπνό, στο Μπρούκλιν. Ο καπνός από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που φλέγονται στον ανατολικό Καναδά έχει παρασυρθεί νότια, καλύπτοντας την πολιτεία.

A man stands before the New York city skyline and east river shrouded in smoke, in Brooklyn. Smoke from the hundreds of wildfires blazing in eastern Canada has drifted south

