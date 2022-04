Πόλεμος εντυπώσεων στα σύνορα της Μολδαβίας

Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Τρίτη την στρατηγικής σημασίας γέφυρα της Zatoka στα σύνορα Ουκρανίας – Μολδαβίας και εντός του εδάφους της αυτονομημένης Υπερδνειστερίας. Η γέφυρα ενώνει τρις δύο όχθες του ποταμού Δνείστερου και αποτελεί την κύρια εμπορική αρτηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας.

Δείτε το video με την στιγμή της έκρηξης του ρωσικού πυραύλου επί του στόχου.

Today, a missile hit the bridge on the Dniester Estuary. This bridge is a vital transport artery that connects Odessa with the Romanian border. Also, it’s almost the only road and railway communication between three districts of the Odessa region. (IPC-#Ukraine ) #UkraineRussia pic.twitter.com/hBwY9pDBCQ