Πορτογαλία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα

Ηρεμία επικρατούσε το πρωί στο μέτωπο των πυρκαγιών στην Πορτογαλία, αφού «τέθηκε υπό έλεγχο» αυτή που είχε ξεσπάσει στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

«Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά δεν έχει κατασβεστεί», δήλωσε ο Μιγκέλ Ολιβέιρα επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό TSF.

«Είναι ακόμη ενδεχόμενο και πολύ πιθανό να υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα λάβουν ανησυχητικές διαστάσεις», διευκρίνισε.

Portugal, Spain struggle to control forest fires.

Portugal – Firefighters in Spain and Portugal were battling on Wednesday to control multiple forest fires across the Iberian Peninsula with blazes in the Serra da Estrela park resuming just days after being brought under control. pic.twitter.com/S6piH1tf3a