Η Αρμενία απαγόρευσε την είσοδο στη διευθύντρια του RT, Μαργκαρίτα Σιμονιάν

Η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, η πολεμοχαρής επικεφαλής του κρατικού δικτύου της ρωσικής ραδιοτηλεόρασης RT, δήλωσε ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αρμενία, όπως και του Ρώσου βουλευτή Κονσταντίν Ζατούλιν.

«Απαγορεύτηκε η είσοδος του Κονσταντίν Ζατούλιν, που υπήρξε θερμός υποστηρικτής της Αρμενίας επί χρόνια, από τον σημερινό ηγέτη της Αρμενίας. Και η δική μου παρεμπιπτόντως», έγραψε η Σιμονιάν στο Telegram.

Propagandist Margarita #Simonyan was banned from entering #Armenia. She announced this in her Telegram channel. pic.twitter.com/0bMzDLPRHq