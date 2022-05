Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε 963 Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένου του Τζο Μπάιντεν

Η Ρωσία κήρυξε 963 Αμερικανούς, Personae non gratae, σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωσή, Σάββατο 21 Μαΐου. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται ο αμερικανός προέδρος Τζο Μπάιντεν, ο υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν και ο επικεφαλής της CIA Ουΐλιαμ Μπερνς.

Η απαγόρευση εισόδου στη χώρα έχει μόνο συμβολική σημασία, αλλά εντάσσεται σε μια διαρκή επιδείνωση των σχέσεων της Μόσχας με την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της, που έχει ξεκινήσει από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Russia said on Saturday it was banning entry to 963 Americans including US President Joe Biden, Secretary of State Antony Blinken and CIA chief William Burns.https://t.co/iFOvKIj7H2