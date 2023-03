Ρωσία: Ο Μεντβέντεφ επικαλείται τον Στάλιν, ζητώντας αύξηση της παραγωγής όπλων

Ένα απειλητικό τηλεγράφημα του Ιωσήφ Στάλιν διάβασε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε κορυφαία στελέχη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, στη διάρκεια σύσκεψης, θέλοντας να υπογραμμίσει την ανάγκη αύξησης της εγχώριας παραγωγής όπλων.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας δημοσιοποίησε μάλιστα το σχετικό στιγμιότυπο, την ώρα που υπενθύμιζε στους συμμετέχοντες τα λόγια του Στάλιν: «Εάν σε λίγες ημέρες αποδειχθεί ότι παραβήκατε το καθήκον σας προς την πατρίδα, θα σας συντρίψω ως εγκληματίες», διάβασε ο Μεντβέντεφ. «Είναι απαράδεκτο τα στρατεύματά μας να υποφέρουν στο μέτωπο λόγω της έλλειψης αρμάτων μάχης, ενώ εσείς εδώ πίσω τεμπελιάζετε», έγραφε μεταξύ άλλων ο Στάλιν στο τελεσίγραφο που είχε στείλει το 1941 στους επικεφαλής στρατιωτικής βιομηχανίας, απαιτώντας περισσότερα πυρομαχικά για τα σοβιετικά τανκ.

«Σύντροφοι, θέλω να θυμηθείτε τα λόγια του αρχιστράτηγου», είπε ο Μεντβέντεφ στους ηγέτες της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

Dmitriy Medvedev read Stalin's old telegram to his subordinates. Hinting at repeating Stalin's methods? pic.twitter.com/Zt0ybPkT2B