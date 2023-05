Ρωσία: Τρεις νεκροί από φωτιά σε αποθήκη χάρτου κοντά στη Μόσχα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκη χάρτου κοντά στη Μόσχα τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Αποθήκη χαρτιού και χαρτονιού πήρε φωτιά στην Αντιντσόβα, κοντά στη Μόσχα. Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, η φωτιά κατασβέστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο πρακτορείο.

Δεν δόθηκε καμία διευκρίνιση για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺In Odintsovo, a warehouse with paper and cardboard caught fire, killing three workers. This was reported to RIA Novosti by a representative of emergency services. pic.twitter.com/tLU0g5mpYf