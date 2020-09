Ρώσος εισέβαλε με αυτοκίνητο στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στη Μόσχα

Ένας Ρώσος που επέβαινε σε αυτοκίνητο εισέβαλε την Παρασκευή, στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στη Μόσχα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρωσία Ρεμπέκα Ρος προσθέτοντας ότι ο άνδρας συνελήφθη από το προσωπικό της πρεσβείας που τον παρέδωσε στις Αρχές.

«Περίπου στις 16.20 (τοπική) ώρα ένας Ρώσος πολίτης που επέβαινε σε αυτοκίνητο παραβίασε την περίμετρο του Spaso House, της κατοικίας του πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα. Τον συνέλαβαν υπάλληλοι της πρεσβείας και τον παρέδωσαν στις επίσημες αρχές. Ο πρέσβης Τζον Σάλιβαν δεν ήταν εκείνη τη στιγμή στην κατοικία του και κανείς δεν τραυματίσθηκε», αναφέρεται σε ανάρτηση της Ρεμπέκα Ρος στο Twitter.

At approximately 16:20, a Russian national in a vehicle breached the perimeter at Spaso House, the U.S. Ambassador’s residence in Moscow. He was intercepted by Embassy personnel and turned over to local authorities. Amb Sullivan was not home at the time, and no one was injured.