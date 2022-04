Σαγκάη: Συλλαμβάνουν κατοίκους στα σπίτια τους και τους πάνε σε χώρους καραντίνας

Αποδέκτης σφοδρών κριτικών έχει γίνει τις τελευταίες μέρες η Σαγκάη, οι Αρχές της οποίας εφαρμόζουν το πιο σκληρό lockdown παγκοσμίως λόγω της Covid-19.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου «προδίδουν» τις ελλείψεις που υπάρχουν στα τρόφιμα, την απομάκρυνση των άρρωστων παιδιών από τους γονείς τους και την απόλυτη απομόνωση των πολιτών στη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας.

Την Τετάρτη αναρτήθηκε ένα νέο βίντεο στο Twitter, το οποίο δείχνει έναν άνδρα να απομακρύνεται βίαια από το σπίτι του -όντας θετικός στην Covid-19- ώστε να μεταφερθεί σε χώρο καραντίνας. Δεν είναι ο μόνος. Οι πολίτες βγαίνουν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους και ουρλιάζουν απελπισμένοι πως δεν αντέχουν άλλο και οι αρμόδιες αρχές και οργανώσεις ανησυχούν που θα οδηγήσει όλο αυτό.

English translation subtitles



Shanghai citizens are being forcibly sent off to Covid quarantine camps despite having a negative PCR test report now.



Armed men breaking into apartments and using various weapons to subdue the resisting residents.



2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/tn133wblOz