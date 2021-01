Σε κρίσιμη κατάσταση γυναίκα που πυροβολήθηκε στο Καπιτώλιο

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία μιας γυναίκας αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο, μεταδίδει το CNN.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε η γυναίκα, παραμένουν προς το παρόν ανεπιβεβαίωτες. Ωστόσο όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC NEWS, ένα άτομο δέχθηκε πυρά από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου μέσα στο αμερικανικό Καπιτώλιο.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μεταφέρεται έξω από την αίθουσα:

