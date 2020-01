Σοκ στις ΗΠΑ για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του

Σε σοκ βρίσκεται η Αμερική από τον ξαφνικό χαμό του άσου του NBA Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του οι οποίοι επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη στην περιοχή Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια.

Στο μοιραίο ελικόπτερο, εκτός από τον Κόμπι Μπράιαντ και την ανήλικη κόρη του, επέβαιναν κι άλλοι επτά άνθρωποι. Ο Μπράιαντ και η κόρη του φαίνεται πως πήγαιναν σε αγώνα μπάσκετ. Μαζί τους, στο ελικόπτερο που ανήκε στον Κόμπι Μπράιαντ ήταν ο Τζον Αλτομπέλι, προπονητής μπέιζμπολ σε κολέγιο της επαρχίας Όραντζ, η γυναίκα του Κέρι και η 13χρονη κόρη τους Αλίσα, που έπαιζε μπάσκετ στην ίδια ομάδα με την Τζιάνα Μπράιαντ. Ανάμεσα στα θύματα και η Κριστίνα Μάουζερ, βοηθός του Κόμπι Μπράιαντ.

Τα σενάρια που εξετάζονται για την πτώση του ελικοπτέρου είναι δύο και είναι τα εξής: Είτε το ελικόπτερο έπεσε εξαιτίας της κακοκαιρίας (στην περιοχή επικρατούσε ομίχλη) είτε εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Με δεδομένο το γεγονός ότι τα ελικόπτερα Sikorsky S-76B, όπως αυτό του Μπράιαντ, θεωρούνται από τα κορυφαία και διαθέτουν δυο μηχανές, θεωρείται σχεδόν απίθανο να κατέρρευσαν και οι δυο την ίδια στιγμή. Αυτό εκτίμησε ο Kurt Deetz, πρώην πιλότος της Island Express Helicopters, με την οποία συνήθιζε να πετά ο Κόμπι Μπράιαντ, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Εικόνες από το σημείο της συντριβής

Η πιο πιθανή αιτία της συντριβής είναι η κακοκαιρία, αφού στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Μάλιστα, το τμήμα αεροπορίας της αστυνομίας του Λος Άντζελες είχε διατάξει να μην πετάνε χθες το πρωί τα ελικόπτερα και να μείνουν προσγειωμένα έως το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον Kurt Deetz, από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τα δεδομένα της πτήσεις και το γεγονός πως τα συντρίμμια του ελικοπτέρου διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση, το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ πετούσε με μεγάλη ταχύτητα την ώρα της συντριβής, με σχεδόν 160 μίλια την ώρα. Μετά από 40 λεπτά πτήσης, πρόσθεσε, το ελικόπτερο θα μπορούσε να έχει πολλά καύσιμα και αυτό «είναι αρκετό για να ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά».

Ντοκουμέντα από το σημείο της πτώσης:

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx — News_Executive (@News_Executive) 26 Ιανουαρίου 2020

Σε αυτό συνηγορεί και η μαρτυρία ενός άνδρα που άκουσε το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ να πέφτει. Ειδικότερα, ο Jerry Kocharian βρισκόταν έξω από εκκλησία στο Κάνυον και έπινε καφέ. Είπε πως το ελικόπτερο πετούσε ασυνήθιστα χαμηλά.

«Δεν ακουγόταν καλά και ήταν πολύ χαμηλά. Το είδα να χάνει ύψος και να στροβιλίζεται. Αλλά ήταν δύσκολο να καταλάβω γιατί είχε ομίχλη», είπε και πρόσθεσε πως το ελικόπτερο εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο ομίχλης και στη συνέχεια ακούστηκε μια έκρηξη. «Ήταν μια μεγάλη μπάλα φωτιάς. Κανείς δεν θα μπορούσε να επιζήσει απ’ αυτό», είπε ο Kocharian.

Πλήθος κόσμου έξω από το Staples Center



Εκατοντάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί έξω από το «Staples Center», για να τιμήσουν την μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Τζιάνα.



Στο «Staples Center» ο θρύλος του γιγαντώθηκε. Λατρεύτηκε από χιλιάδες φιλάθλους των Λέικερς και όχι μόνο. Στο άκουσμα του θανάτου του άπαντες «πάγωσαν». Αμέσως, πλήθος κόσμου, με δάκρυα στα μάτια, συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο των «λιμνανθρώπων», για να ανάψει ένα κερί ή για να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη τους, φωνάζοντας ρυθμικά «Κόμπι, Κόμπι» και «MVP, MVP».

An update on the scene across from Staples Center: "Kobe" chants in front of a fan-created memorial to Kobe and Gigi. pic.twitter.com/qR3cGas3qO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 26 Ιανουαρίου 2020

Fans have gathered outside Staples Center to remember Kobe Bryant. pic.twitter.com/u5FhPkCz0q — ESPN (@espn) 26 Ιανουαρίου 2020