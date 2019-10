Σφοδρές μάχες Τούρκων - Κούρδων στη Συρία

Στη βορειοανατολική Συρία, ανατολικά του Ευφράτη, βρίσκονται οι τουρκικές δυνάμεις από το πρωί της Τετάρτης (9/10). Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι τουλάχιστον 15 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες, ενώ χιλιάδες είναι οι άμαχοι που μαζεύουν τα υπάρχοντά τους και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Την επίσημη έναρξη της τουρκικής εισβολής ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας πως η κωδική ονομασία της επιχείρησης είναι «Πηγή Ειρήνης».

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Για τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος των πέντε ευρωπαϊκών κρατών-μελών του (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία).

«Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες είναι πολύ ανήσυχος για τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία και οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εκεί πρέπει να συνοδευτεί από απόλυτο σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Φαρχάν Χακ.

Τα ξένα ΜΜΕ αναφέρουν πως οι βομβαρδισμοί έχουν πλήξει ακόμη και τις χριστιανικές κοινότητες. Το North Press Agency μάλιστα κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες χριστιανούς και μεταδίδει βίντεο το οποίο δείχνει αμάχους να μεταφέρονται τραυματισμένοι στα νοσοκομεία.



A civilian killed (Kurdish), two injured (Christian civilians) in al-Basheriyah, in the Turkish indiscriminate bombardment on civilian neighborhoods of the city of #Qamishli.

