Συναγερμός: Μαζική διακοπή λειτουργίας μεγάλων διεθνών sites

Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα πλήρως η λειτουργία των ιστοσελίδων μεγάλων μέσων ενημέρωσης, εταιρειών αλλά και κυβερνήσεων που «έπεσαν» ξαφνικά σήμερα στη 1 το μεσημέρι.

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο προφανώς αφορά τους διαδικτυακούς servers έχει προκαλέσει αυτή τη διακοπή σε μερικά από τα μεγαλύτερα sites του κόσμου, τα οποία εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα CDN Fastly. Εδώ και μία ώρα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι New York Times, ο Guardian, το BBC, το Bloomberg, ο Independent, η Le Monde, το CNN, δηλαδή κάποια από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα του πλανήτη.

Το blackout στο διαδίκτυο επηρέασε επίσης τεράστιες εταιρείες όπως η Amazon, η E-Bay, το Spotify, το Reddit, η Vimeo, το Pay Pal, το Twitch και άλλες, ενώ «έπεσε» και η ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης.

Κατά διαστήματα κάποιες από αυτές τις ιστοσελίδες λειτουργούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια «πέφτουν» ξανά, κάτι που σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί. Κάποιες ιστοσελίδες, όπως αυτή του BBC, κατάφεραν να παρακάμψουν έστω και προσωρινά το πρόβλημα μεταφέροντας τη λειτουργία τους σε άλλους servers, που, πάντως, δεν έχουν την ισχύ της Fastly.

Η Fastly δεν έχει εκδώσει προς το παρόν κάποια επίσημη ανακοίνωση στελέχη της, ωστόσο ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι εντοπίστηκε η πηγή του προβλήματος και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του. Δεν φαίνεται, πάντως, με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ότι το blackout οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

The Guardian's website and app are currently being affected by a wider internet outage and will be back as soon as possible — The Guardian (@guardian) June 8, 2021

Internet down: Widespread outage as many of world's biggest websites crash, including Amazon, UK government and Reddit pic.twitter.com/YOdUn6iqoF — The Independent (@Independent) June 8, 2021