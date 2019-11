Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στις ΗΠΑ, μετά από αναφορές για αεροσκάφος που πραγματοποίησε πτήση χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα το αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του πύργου ελέγχου.

Παράλληλα, είχε αποκλειστεί το Καπιτώλιο, ενώ απογειώθηκαν προληπτικά μαχητικά αεροπλάνα, όπως μεταδίδει το NBC.

Lockdown at the White House. A member of the Secret Service stands guard on Jackson Place near the White House. pic.twitter.com/yhBkS3EJHl