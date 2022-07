Ισχυρή σεισμική δόνηση 7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7 βαθμών έπληξε την Τετάρτη τις βόρειες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), που αρχικά εκτίμησε ότι η ισχύς του σεισμού ήταν 6,8 βαθμοί.

Σημειώθηκε στην ορεινή επαρχία Άμπρα της κυριότερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν, στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Ελλάδας). Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε πως ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτιρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός», τόνισε ο κ. Σέρχιο, προσθέτοντας πως προκάλεσε ρωγμές στο κτίριο του αστυνομικού τμήματός του.

Κτίρια ταρακουνήθηκαν στη Μανίλα, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από την αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ. Το μετρό στη Μανίλα ανέστειλε τη λειτουργία του, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών. Το κτίριο της Γερουσίας εκκενώθηκε, σύμφωνα με ΜΜΕ των Φιλιππίνων τα οποία επικαλέστηκαν μέλος του σώματος.

A Philippine agency said the earthquake had a magnitude of 7.3. There were no immediate reports of casualties. #philippines #earthquake #EarthquakePH #BreakingNews This is Abra Province, where the quake struck, buidings were damaged, some of which had partially collapsed. pic.twitter.com/NYfoq2p5KY