Σεισμός στην Τουρκία: Κατέρρευσε το ιστορικό κάστρο του Γκαζιαντέπ

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις καταστροφές που προκάλεσε ο φονικός σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας την Τουρκία και τη Συρία.

Δυστυχώς εκτός από τις εκατοντάδες ζωές, ο σεισμός κατέστρεψε και το εμβληματικό αρχαίο κάστρο του Γκαζιάντεπ στη νότια Τουρκία, το οποίο έστεκε επιβλητικό για περίπου 2.200 χρόνια.

2,200 years old Gazintap Castle destroyed by the earthquake in Turkey.



Before vs Now. pic.twitter.com/vAtIWhmlsA