Ένα πλωτό σούπερ μάρκετ στήθηκε για να εξυπηρετήσει πλούσιους Τούρκους που βρίσκονται σε καραντίνα στα πολυτελή σκάφη τους.

Το πλωτό σούπερ μάρκετ όπως φάινεται στο βίντεο που ακολουθεί, είναι καλά εφοδιασμένο, παρέχει υπηρεσίες μηχανοκίνητων σκαφών για μεγαλύτερες αποστάσεις, ενώ διαθέτει ακόμα και καροτσάκια.

Some wealthy Turks are staying clear of the virus by living on their boats. A floating supermarket has emerged to service them. It is well-stocked, provides motorboat service for distancing, even has shopping carts. pic.twitter.com/FJraPrFv8H