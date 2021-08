Σκηνές αλλοφροσύνης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Με τον τίτλο «Πλήρης αποτυχία» η αμερικανική ιστοσελίδα Huffington Post δίνει το πολιτικό στίγμα που συνεπάγεται η πτώση του Αφγανιστάν στα χέρια των Ταλιμπάν, μετά από έναν εικοσαετή πόλεμο.

«Ο πόλεμος τελείωσε». Με αυτήν τη φράση ο επίσημος εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στη Ντόχα του Άμπου Ντάμπι, όπου είναι εγκατεστημένο το Πολιτικό Γραφείο των ανταρτών που συνομιλούν με τους Αμερικανούς και τους έως χθες καθεστωτικούς Αφγανούς επισήμους, επισημοποίησε τη σημαντικότερη πολιτική και στρατιωτική ήττα των ΗΠΑ μετά από το Βιετνάμ. Συνάμα η φράση αυτή πιστοποιεί την έναρξη μίας μακράς περιόδου αποσταθεροποίησης και αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και των συνθηκών ασφαλείας σε μία ευρύτατη περιοχή η οποία ξεκινά από τις ανατολικές όχθες της Μεσογείου και καταλήγει στην Ινδία, αφού διασχίσουν το σύνολο της Κεντρικής Ασίας από τις ακτές της Κασπίας έως το Κανταχάρ και το Ισλάμ Αμπάτ.

Οι ΗΠΑ ξόδεψαν πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, ενδεχομένως και πολύ περισσότερα αν συνυπολογιστούν και μυστικά κονδύλια των οποίων η ύπαρξη είναι αυστηρά διαβαθμισμένη πληροφορία, προκειμένου να συγκροτήσουν τον επίσημο στρατό του Αφγανιστάν. Μία στρατιωτική δομή η οποία κατέρρευσε σχεδόν αμαχητί σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Οι Ταλιμπάν κατάφεραν να επανακατακτήσουν τη χώρα μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα. Σχεδόν όλες οι στρατιωτικές διοικήσεις αποχώρησαν από τις πρωτεύουσες των Περιφερειών και των Επαρχιών χωρίς να προβάλουν αντίσταση, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Η πρωτεύουσα Καμπούλ έπεσε αμαχητί το πρωινό της Κυριακής 15 Αυγούστου.

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι εγκατέλειψε την Καμπούλ και δραπέτευσε με την οικογένειά του. Ουδείς γνώριζε προς τα πού κατευθύνθηκε. Μόλις έναν μήνα πριν την κατάρρευση του καθεστώτος της Καμπούλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζό Μπαϊντεν, σε μία από τις πλέον αναξιόπιστες προεδρικές δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο, είχε διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς πολίτες πως είχε εμπιστοσύνη στον στρατό του Αφγανιστάν, ο οποίος θα εμπόδιζε την ταχεία και σαρωτική προέλαση των Ταλιμπάν.

Είναι ενδεικτικό πως την ώρα που οι Ταλιμπάν καταλάμβαναν την πρωτεύουσα οι Αμερικανοί δεν είχαν ακόμη ολοκληρώσει την εκκένωση της πρεσβείας τους και τη μετακίνηση των Αμερικανών και Αφγανών πολιτών που θα μεταφέρονταν στις ΗΠΑ αεροπορικώς.

Σκηνές χάους, όπως και προ δεκαετιών στη Σαϊγκόν, εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ όπου χιλιάδες Αφγανοί με τα παιδιά τους έσπευσαν να διασφαλίσουν τη φυγή τους. Προφανώς ματαίως, παρά τους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά του αεροδρομίου για να διασφαλίσουν την εκκένωση.

Είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά την αψυχολόγητη και στρατιωτικά αμφιλεγόμενη απόφαση του προέδρου Τζώρτζ Μπους να εισβάλει στο Αφγανιστάν και οι ΗΠΑ υπέστησαν μία συντριπτική, στρατηγικού περιεχομένου, ήττα. Μετά τη Ρωσία, είναι η σειρά της Ουάσιγκτον να νιώσει την αίσθηση της στρατηγικής και πολιτικής αναξιοπιστίας. Ποτέ και καμία Αυτοκρατορία δεν κατάφερε να επικρατήσει στο Αφγανιστάν. Ούτε καν ο στρατηλάτης Μέγας Αλέξανδρος τα κατάφερε, έστω και αν ίδρυσε την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη στην περιοχή του σημερινού Κανταχάρ.

Η επόμενη ημέρα στην Καμπούλ εξελίσσεται μέσα σε αναμενόμενα και δυστυχώς αυτονόητα πλαίσια. Όπως αναφέρει το Newsweek, έκλεισαν οι κινηματογράφοι και οι λίγες θεατρικές σκηνές, απαγορεύτηκε η μετάδοση κάθε είδους μουσικής, έκλεισε η Δημόσια Τηλεόραση και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και καταλήφθηκαν όλα τα αστυνομικά τμήματα. Οι γυναίκες κλειδαμπαρώθηκαν και αναμένουν με τρόμο τις εξελίξεις. Κυρίως εκείνες που βίωσαν μία κάποια σχετική απελευθέρωση, θεσμική, εργασιακή και εκπαιδευτική. Εκείνες που σπούδασαν και ανέλαβαν θέσεις ευθύνης. Οι δασκάλες και καθηγήτριες που δίδαξαν σε σχολεία. Οι γυναίκες γιατροί που υπηρέτησαν στα νοσοκομεία. Όλες αυτές που έμειναν πίσω και δεν κατάφεραν να διαφύγουν αναμένουν τα χειρότερα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου στο αεροδρόμιο της Καμπούλ - Χάος και πανικός

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς εκατοντάδες προσπάθησαν να μπουν δια της βίας σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν από την αφγανική πρωτεύουσα, είπαν στο Ρόιτερς αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε τα πτώματα πέντε ανθρώπων να μεταφέρονται σε όχημα. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν είναι σαφές αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ή ποδοπατήθηκαν.

Αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία είναι αρμόδια για το αεροδρόμιο, είχαν πυροβολήσει νωρίτερα στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος.

Αξιωματούχοι δεν ήταν αμέσως διαθέσιμοι για να σχολιάσουν σχετικά με τους νεκρούς.

