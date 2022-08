Σκηνικό πολέμου στο νησί της Ταϊβάν - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την στρατιωτική άσκηση της Κίνας

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν σήμερα τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια της ιστορίας τους γύρω από την Ταϊβάν, προβαίνοντας σε επίδειξη δύναμης σε αντίδραση για την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόσι, στη νήσο.

Εκτόξευσαν «πολλούς» βαλλιστικούς πυραύλους στα ύδατα γύρω από τη νήσο, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι.

Artillery launched from Pingtan Island, Fujian, less than 80 miles from Taiwan. A small show of strength in the massive military offensive China launched today that has Taiwan surrounded by warships, tracking fighter jets and monitoring for missile launches. pic.twitter.com/3KKiWiT5yK — Debi Edward (@debiedwarditv) August 4, 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου, «το Κομμουνιστικό Κόμμα» της Κίνας εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους Ντονγκφένγκ στα ύδατα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν από τις 13:56 (σ.σ.: τοπική ώρα· 08:56 ώρα Ελλάδας)».

Η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας ανέφερε πως ολοκλήρωσε εκτοξεύσεις συμβατικών πυραύλων και πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι στις περιοχές όπου έγιναν έχουν πλέον αρθεί.

«Αποκλεισμός» της νήσου

Τα σημερινά γυμνάσια γίνονται σε σειρά τομέων γύρω από την Ταϊβάν —σε ορισμένες περιπτώσεις, μόλις 20 χιλιόμετρα από τις ακτές της— και θα διαρκέσουν άλλες τρεις ημέρες, ως την Κυριακή.

«Αν οι δυνάμεις της Ταϊβάν έρθουν ηθελημένα σε επαφή (σ.σ.: με στον στρατό της Κίνας) και ρίξουν ακόμη και μια τουφεκιά κατά λάθος, (ο κινεζικός στρατός) θα ανταποδώσει με σθένος και θα είναι η πλευρά της Ταϊβάν» αυτή που θα έχει την ευθύνη και «θα υποστεί όλες τις συνέπειες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στον κινεζικό στρατό υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι αρχές της νήσου κατήγγειλαν τα γυμνάσια, κρίνοντας ότι απειλούν την ασφάλεια της ανατολικής Ασίας.

«Ορισμένες από τις περιοχές των γυμνασίων της Κίνας καταπατούν (...) τα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν», είπε ο Σουν Λι-φανγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν, στηλιτεύοντας την «παράλογη» ενέργεια της Κίνας η οποία «αψηφά τη διεθνή τάξη».

Το υπουργείο ανέφερε πως ο στρατός της Ταϊβάν εκτόξευσε φωτοβολίδα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη για να απομακρυνθεί UAV που πέταγε πάνω από το νησί Κινμέν, μόλις 10 χιλιόμετρα από την πόλη Σιαμέν, στην ηπειρωτική Κίνα. Δεν διευκρίνισε για τι είδους UAV επρόκειτο, ούτε από πού ερχόταν.

Για το Πεκίνο, τα γυμνάσια αυτά —όπως και άλλα, πιο περιορισμένης έκτασης, τις τελευταίες ημέρες— είναι «απαραίτητο και θεμιτό μέτρο» μετά την επίσκεψη της κυρίας Πελόσι.

China: Ballistic missiles fires towards Taiwan coast during drills: pic.twitter.com/GypRq9k1C9 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 4, 2022

«Είναι οι ΗΠΑ αυτές που επιδίδονται σε προκλήσεις και η Κίνα είναι το θύμα τους. Η Κίνα βρίσκεται σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», τόνισε στον Τύπο η Χουά Τσουνγίνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ.

Οι ασκήσεις έχουν στόχο να προσομοιωθεί «αποκλεισμός» της νήσου και συμπεριλαμβάνουν «επιθέσεις εναντίον στόχων στη θάλασσα, πλήγματα στόχων στο έδαφος και έλεγχο του εναέριου χώρου», συνόψισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Αν και το σενάριο της εισβολής στην Ταϊβάν των 23 εκατομμυρίων κατοίκων θεωρείτο απίθανο να γίνει πραγματικότητα, οι πιθανότητες αυξήθηκαν μετά την εκλογή το 2016 της σημερινής προέδρου, της Τσάι Ινγκ-γουέν.

Η κυρία Τσάι ανήκει σε παράταξη που τάσσεται υπέρ της επίσημης ανακήρυξης της ανεξαρτησίας και, αντίθετα με την προηγούμενη κυβέρνηση, αρνείται να δεχθεί τη θέση ότι η νήσος και η ηπειρωτική χώρα ανήκουν στην «ενιαία Κίνα».

🇨🇳🇹🇼Chinese military helicopters fly near Taiwan strait: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday. It comes ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy pic.twitter.com/QDztkn2mDB — World News 24 (@DailyWorld24) August 4, 2022

«Καθαρή κλιμάκωση»

Οι επισκέψεις ξένων αξιωματούχων και κοινοβουλευτικών έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, που θέλει να προβάλει εικόνα ηγέτη που δεν παζαρεύει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, επιδίωξε σε αντίποινα να απομονώσει ακόμη περισσότερο την Ταϊβάν και ασκεί ολοένα αυξανόμενη στρατιωτική πίεση στη νήσο.

This is a video from a #Taiwanese fisherman. showing several #Chinese military #helicopters flying out of the mainland heading for the #Taiwan Strait pic.twitter.com/xsnbV159WI — World Military News (@Military_News4) August 4, 2022

Αποτέλεσμα είναι ότι το στενό της Ταϊβάν έχει μετατραπεί σε θέατρο επικίνδυνων εντάσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον, της Ταϊπέι και του Πεκίνου, που είναι αναγκασμένο να προβάλει εικόνα αδιαλλαξίας καθώς φέτος θα διεξαχθεί το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Το συνέδριο αυτό, που θα οργανωθεί τον Οκτώβριο, αναμένεται —αν δεν συμβεί στο μεταξύ κατακλυσμός— να επανεκλέξει τον Σι Τζινπίνγκ επικεφαλής του κόμματος και του κράτους για τρίτη συναπτή θητεία.

Η Κίνα πάντως δεν έχει καμία πρόθεση να δει την τρέχουσα κατάσταση να εκτραχύνεται, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ενδεχόμενο να ξεσπάσει «πόλεμος από ατύχημα» είναι «το τελευταίο πράγμα που επιθυμεί ο Σι Τζινπίνγκ» πριν από το συνέδριο του ΚΚΚ, εκτιμά ο Τάιτους Τσεν, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο εθνικό πανεπιστήμιο Σουν Γιατ-Σεν στην Ταϊβάν.

Pingtan Island, Fujian: launch of PCL-191 long range rockets by #China over #Taiwan. pic.twitter.com/bV5ATpG6UD — Intel Consortium PSF (@INTELPSF) August 4, 2022

Η Αμάντα Χσιάο, αναλύτρια για θέματα Κίνας στο ινστιτούτο μελετών International Crisis Group, σημειώνει πάντως ότι τα γυμνάσια που άρχισαν σήμερα αντιπροσωπεύουν «καθαρή κλιμάκωση σε σχέση με τον κανόνα των κινεζικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων γύρω από την Ταϊβάν και σε σχέση με την τελευταία κρίση στο στενό της Ταϊβάν το 1995-1996».

«Ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο», το Πεκίνο στέλνει το μήνυμα ότι «απορρίπτει κάθε ιδέα εθνικής κυριαρχίας» των αρχών της Ταϊβάν, προσθέτει.