Σκίτσα του Charlie Hebdo θα φωτίζουν κυβερνητικά κτήρια στη Γαλλία

Ο Εμανουέλ Μακρόν, κήρυξε τον πόλεμο κατά του ισλαμικού φανατισμού, δίνοντας άδεια για να φωτιστούν κυβερνητικά κτήρια με τα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ και έγιναν η αιτία για τον πρόσφατο αποκεφαλισμό του καθηγητή Σαμιέλ Πατί από φανατικό μουσουλμάνο.

Η αρχή έγινε με τον φωτισμό κυβερνητικών κτηρίων στο Μονπελιέ.

Police stand guard as Charlie Hebdo cartoons of Muhammad were projected onto a town hall in Montpellier, France as a tribute to the history teacher who was beheaded by a Muslim refugee. In 2015, 12 people at Charlie Hebdo magazine were killed by jihadists. pic.twitter.com/yOmzUWZJtM