Σοκ: Διακινητής πετά δύο κοριτσάκια από ύψος 4 μέτρων

Σοκ προκαλεί ένα video που είδε το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει τη στιγμή που ένας διακινητής πετά δύο κοριτσάκια τριών και πέντε ετών από έναν τοίχο ύψους τεσσάρων μέτρων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε μέλος της αμερικανικής υπηρεσίας φύλαξης συνόρων (CBP) την ώρα που έλεγχε τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

«Την Τρίτη το βράδυ ένας πράκτορας της Σάντα Τερέζα, αρμόδιος για τις κάμερες, είδε έναν διακινητή να ρίχνει δύο μικρά παιδιά από έναν συνοριακό τοίχο ύψους 14 ποδών (περίπου 4 μέτρων)» ανακοίνωσε η CBP.

Τα κοριτσάκια μεταφέρθηκαν σε σταθμό του CBP στη Σάντα Τερέζα του Νέου Μεξικού για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

«Είμαι σοκαρισμένη από τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο αυτοί οι διακινητές πέταξαν χθες το βράδυ από έναν τοίχο 14 ποδών αθώα παιδιά» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της περιπολίας Γκλόρια Ι. Τσάβες.

Η Τσάβες διευκρίνισε ότι οι Αμερικανοί συνοριοφύλακες συνεργάζονται με τις μεξικανικές Αρχές για να εντοπίσουν τους δράστες.

Οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με μεγάλη αύξηση του αριθμού των μεταναστών που φτάνουν στα νότια σύνορά τους: περισσότεροι από 100.000 μετανάστες συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο, εκ των οποίων σχεδόν 10.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 20.000 μέλη οικογενειών.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1