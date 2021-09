Στο έλεος του τυφώνα Άιντα η Νέα Υόρκη

Νεκρούς ανθρώπους ηλικίας από δύο έως 86 ετών, πλημμυρισμένες κατοικίες, χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και αυτοκίνητα μέσα σε λασπόνερα άφησε πίσω του ο τυφώνας Άιντα, που πέρασε από διάφορες περιοχές της Νέας Υόρκης πριν από λίγα 24ωρα. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσωσαν με βάρκες όσους ανέβηκαν ακόμα και στις οροφές των αυτοκινήτων τους για να μην παρασυρθούν, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το μετρό.



Στη Νέα Υόρκη, η αστυνομία καταμέτρησε τουλάχιστον 12 θανάτους. Επίσης 11 άτομα πιθανόν παγιδεύτηκαν και πνίγηκαν σε υπόγεια, σε ακίνητα στο Μανχάταν, στο Κουίνς και στο Μπρούκλιν.

Ακόμα η καταιγίδα «έπνιξε» τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, την Πενσιλβάνια και το Κονέκτικατ. Αρκετές περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 150.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Επίσης εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.





Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι αιφνίδιες πλημμύρες που έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης τη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής μεγαλούπολης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 44 ανθρώπους, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο είπε ότι αρχικά είχαν χάσει τη ζωή τους εννέα άνθρωποι. Ο δήμος της πόλης Ελίζαμπεθ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε αργότερα ότι τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν σε αυτό το «ιστορικό καιρικό φαινόμενο» που προκλήθηκε από την τροπική καταιγίδα Άιντα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, τον γιο τους και έναν γείτονα, που έχασαν τη ζωή τους βρισκόμενοι στο ίδιο κτήριο.

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan, #NYC. Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t