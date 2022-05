Στο παρά πέντε η συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο

«Λευκός καπνός» βγήκε από τη «μαραθώνια» Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να οδηγείται εν τέλει σε πολιτική συμφωνία για την επιβολή εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στα κράτη-μέλη έως το τέλος του χρόνου.

Κατά τη Σύνοδο, η οποία εξελίχθηκε σε θρίλερ και λίγο έλειψε να μην προκύψει συμφωνία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στις βασικές γραμμές μιας παρέμβασης που θα είναι ικανή, έως το τέλος του έτους, να βάλει «στοπ» στην προμήθεια ρωσικού πετρελαίου, έστω εκείνου που μεταφέρεται με πλοία.

Βέβαια αρκετοί ήταν οι ηγέτες που προμήνυαν μεγαλύτερη καθυστέρηση στην απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, βάζοντας στο κάδρο την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, στις 23 και 24 Ιουνίου.

Τι περιλαμβάνει το 6ο πακέτο κυρώσεων;

Μείωση κατά 90% των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία εντός 2022

«Συμφωνήθηκε η απαγόρευση εξαγωγών του ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ. Αυτό καλύπτει πάνω από τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, σταματώντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή», συνόψισε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξαιρούνται προσωρινά από το εμπάργκο οι εισαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγών.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8 — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

«Χάρη στην εθελοντική δέσμευση της Γερμανίας και της Πολωνίας να σταματήσουν τις εισαγωγές τους μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, το εμπάργκο θα εξαλείψει περίπου το 90%» των ευρωπαϊκών εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε ότι για το υπόλοιπο 10%, το Συμβούλιο θα επανέλθει το ταχύτερο δυνατό.

I am glad that tonight leaders agreed in principle on the sixth sanctions package. This is an important step forward.



We also agreed to work on a mechanism to provide Ukraine with a new, exceptional macro-financial assistance package of up to €9 billion. https://t.co/La3bZl6JNp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

Η εξαίρεση των εισαγωγών μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος προμηθεύει ιδίως την Ουγγαρία, επέτρεψε να αρθεί το βέτο της Βουδαπέστης, που εμπόδιζε για αρκετές εβδομάδες την εφαρμογή του 6ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Κυρώσεις σε τηλεοπτικά δίκτυα, φυσικά πρόσωπα και αποκλεισμός από το SWIFT

Εκτός από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, η 6η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα SWIFT τριών ρωσικών τραπεζών, ιδίως της Sberbank, την απαγόρευση μετάδοσης των εκπομπών τριών ρωσικών κρατικών τηλεοπτικών σταθμών στην ΕΕ και κυρώσεις σε βάρος περίπου εξήντα προσώπων που ευθύνονται ιδίως για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Η οριστική συμφωνία για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και το 6ο πακέτο κυρώσεων αναμένεται να εγκριθεί εντός της εβδομάδας από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών-μελών και να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Που επικεντρώνεται η ΕΕ;

Την κατεύθυνση της Ε.Ε ως προς τις «επενδύσεις» που αναμένεται να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη για να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, ανάρτησε στο Twitter η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, αναφέροντας πως θα επικεντρωθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαφοροποίηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στις τεράστιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην χρηματοδότηση.

We agreed in Versailles to phase out our dependency on Russian gas, oil & coal as soon as possible.



But this requires a plan: This is #REPowerEU.



It has 4 pillars:



• Saving energy

• Diversifying away from 🇷🇺 fossil fuels

• Massive investment in renewable energy

• Financing pic.twitter.com/mCKJkByFKu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

Πρώτα εγγυήσεις, μετά το έκτο πακέτων των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Από την πρώτη στιγμή, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, δεδομένης της εξάρτησης της χώρας του από το ρωσικό πετρέλαιο, ήταν και ο πρώτος που έκανε σαφές εξ' αρχής πως πρώτα πρέπει να δοθούν εναλλακτικές λύσεις κι έπειτα να εφαρμοστεί το έκτο πακέτο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Κάποιες από τις χώρες, λοιπόν, δεν θέλουν απλώς υποσχέσεις αλλά γραπτές εγγυήσεις, λόγω της ζωτικής σημασίας του ρωσικού πετρελαίου για εκείνες.

Επίσης, όσον αφορά την Τσεχία, ζητεί να μπορεί να αγοράζει ντίζελ από γειτονικές χώρες.

Χρηματοοικονομική βοήθεια στην Ουκρανία

Την πρόθεσή της να χορηγήσει χρηματοοικονομική βοήθεια στην εμπόλεμη Ουκρανία εξέφρασε η Ε.Ε, με τους 27 να τονίζουν στα συμπεράσματά τους πως: «η ΕΕ είναι έτοιμη να χορηγήσει στην Ουκρανία νέα έκτακτη μακροοικονομική βοήθεια ύψους έως και 9 δισεκ. ευρώ το 2022».

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να εξεταστεί η πρόταση της Επιτροπής αμέσως μόλις υποβληθεί, ωστόσο ακόμη δεν είναι γνωστό αν η βοήθεια θα περιλαμβάνει μόνο δάνεια ή και επιχορηγήσεις.