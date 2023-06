Στρατιωτικές δυνάμεις στους δρόμους της Μόσχας

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος στασίασε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, διατράνωσε σήμερα πως θα φθάσει «μέχρι τέλους» και ότι θα «καταστρέψει όποιον μπει στον δρόμο του», ανακοινώνοντας πως οι άνδρες του πέρασαν από το έδαφος της Ουκρανίας σε αυτό της Ρωσίας.

«Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους», διεμήνυσε ο Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, αφού έκανε γνωστό πως οι μισθοφόροι του «πέρασαν τα σύνορα» του ρωσικού κράτους από την Ουκρανία όπου είχαν αναπτυχθεί.

Ο επικεφαλής της Wagner λέει πως έχει υπό τις διαταγές του 25.000 μαχητές. Ο Πριγκόζιν δεν παρουσίασε κάποια απόδειξη για τις δηλώσεις του και το Γαλλικό Πρακτορείο τονίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν είναι ακριβείς. Είπε πως «μπήκαν στο Ροστόφ», πόλη της νότιας Ρωσίας, και ότι δεν άνοιξαν πυρ εναντίον αποσπάσματος που αναπτύχθηκε για να τους εμποδίσει. Οι μισθοφόροι «δεν θα δώσουν μάχη παρά μόνο με επαγγελματίες», είπε προσθέτοντας πως δεν θέλει να σκοτώσει «παιδιά». Πρόσθεσε ωστόσο «θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας».

Moscow tonight.



Nothing says "we're winning in Ukraine" like having your military blocking the roads in your own capital. 😂😂



"All according to plan!"#RussiaIsCollapsing #Wagner #Moscow pic.twitter.com/9JuFZ3DKVX — Бельгійський Козаче 🌍 Ⓥ 🇺🇦 🌻 #WeAreNAFO (@iNtRoVeRt_Ed) June 23, 2023

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα μετά το κάλεσμα του επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής εταιρείας Wagner στους άνδρες του να στασιάσουν εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης.

«Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στη Μόσχα, οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις τελούν υπό ενισχυμένη φύλαξη», όπως επίσης «τα όργανα του κράτους και οι υποδομές των μεταφορών», μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο αξιωματούχο των ρωσικών δυνάμεων επιβολής της τάξης που δεν κατονόμασε.

Checkpoints have been set up at entries into Moscow. pic.twitter.com/7AGYmj8TG4 — Igor Sushko (@igorsushko) June 23, 2023

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα. Η κρατική τηλεόραση, που μετέδωσε έκτακτο δελτίο ειδήσεων, δεν αναφέρθηκε σε αυτά.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί ως τώρα, εικονίζουν στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στις τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

It’s being reported that a military coup appears to be underway in Russia after the Wagner mercenaries brigade, which has 50,000 troops, turned on Putin.



The head of the mercenary group has declared a ‘March for Justice’ on Moscow and has said that Putins army ‘must be stopped’… pic.twitter.com/pWyweVDIzq — summ1 (@summ116) June 23, 2023

Η κρατική τηλεόραση στο έκτακτο δελτίο της περιορίστηκε να μεταδώσει τις ανακοινώσεις των αρχών με τις οποίες καταδίκασαν τις δηλώσεις του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του επικεφαλής της εταιρείας μισθοφόρων Wagner, που νωρίτερα κατηγόρησε τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού πως διέταξε επίθεση εναντίον βάσεων των ανδρών του με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί».

Η βασική παρουσιάστρια της δημόσιας τηλεόρασης της Ρωσίας Γεκατερίνα Αντρέεβα χαρακτήρισε «σκηνοθετημένο» βίντεο που δείχνει τις συνέπειες βομβαρδισμού σε βάση της Wagner και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κάλεσαν χθες Παρασκευή τους μαχητές της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner να συλλάβουν τον επικεφαλής της, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατηγορώντας τον πως προσπαθεί να προκαλέσει «εμφύλιο πόλεμο» διατάσσοντας τους άνδρες του να εξεγερθούν εναντίον της στρατιωτικής διοίκησης.

Πριγκόζιν: Μαχητές της Wagner κατέρριψαν στρατιωτικό ελικόπτερο της Ρωσίας

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, ο οποίος χθες Παρασκευή στασίασε εναντίον του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Wagner», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμός αυτός αληθεύει.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Πριγκόζιν υποστήριξε σε προηγούμενο ηχητικό μήνυμά του ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Wagner παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

🚨 Combat footage between Wagner PMC and Kremlin forces in Rostov region pic.twitter.com/cPoAZehLdt — New Black Era🚨 (@NewBlackEra0) June 24, 2023

«Οι κατηγορίες που διασπείρονται εξ ονόματος του Γεβγκένι Πριγκόζιν δεν έχουν καμιά βάση. Σε σχέση με αυτές, η FSB άρχισε να διενεργεί έρευνα για διέγερση ένοπλης εξέγερσης», ανέφερε η εθνική αντιτρομοκρατική επιτροπή της Ρωσίας σε δελτίο Τύπου που μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «ενήμερος για όλες τις εξελίξεις γύρω από τον Πριγκόζιν. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο επικεφαλής της Wagner δήλωσε πως πλήγματα του ρωσικού στρατού προκάλεσαν «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων» στις τάξεις των μαχητών της εταιρίας του. «Διεξήγαγαν πλήγματα, πλήγματα με πυραύλους, εναντίον στρατοπέδων μας. Πολύ μεγάλος αριθμός των μαχητών μας σκοτώθηκε», είπε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του.

Διεμήνυσε πως θα «απαντήσει» σε αυτές τις επιθέσεις που διατάχθηκαν, κατ’ αυτόν, από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, υπογραμμίζοντας πως δεν τάσσεται υπέρ «στρατιωτικού πραξικοπήματος», αλλά θέλει «πορεία για τη δικαιοσύνη».

«Προβοκάτσια»

Οι κατηγορίες «για τα υποτιθέμενα ‘πλήγματα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας εναντίον βάσεων μετόπισθεν του παραστρατιωτικού ομίλου Wagner δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν προβοκάτσια», αντέτεινε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ρώσος στρατηγός με επιρροή, ο Σεργκέι Σουροβίκιν, κάλεσε τους μαχητές της Wagner να επιστρέψουν στους στρατώνες τους.

«Απευθύνομαι στους πολεμιστές και στους ηγέτες του ομίλου Wagner (...) Έχουμε το ίδιο αίμα, είμαστε πολεμιστές. Ζητώ να σταματήσετε (...) Προτού να είναι πολύ αργά, πρέπει να υπακούσετε στη βούληση και στις διαταγές του εκλεγμένου προέδρου της Ρωσίας», τόνισε ο στρατηγός Σουροβίκιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Главнокомандующий ВКС России генерал Сергей Суровикин записал видеообращение к «ЧВК Вагнера», в котором призвал остановиться и «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации»https://t.co/9ioB324hfN pic.twitter.com/py5PGMvHPb — Медиазона (@mediazzzona) June 23, 2023

Ο ανοιχτός πόλεμος αυτός φέρνει στον αφρό τις βαθιές εντάσεις στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είπε πως η «επιτροπή των διοικήσεων του ομίλου Wagner αποφάσισε» πως πρέπει να «σταματήσει» αυτούς που διοικούν τον ρωσικό στρατό, διαμηνύοντας πως δεν πρέπει να προβληθεί «αντίσταση» στους άνδρες του διότι «όποιον προσπαθήσει να μας σταματήσει θα τον θεωρήσουμε απειλή και θα τον σκοτώσουμε αμέσως», τονίζοντας πως θέλει να «σταματήσει» τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Είπε πως έχει στη διάθεσή του «25.000» μαχητές και κάλεσε τους Ρώσους να «ενωθούν» μαζί τους. «Είμαστε 25.000 και θα ξεκαθαρίσουμε γιατί επικρατεί χάος στη χώρα (...) Οι στρατηγικές εφεδρείες μας είναι όλος ο στρατός και όλη η χώρα», είπε ο επικεφαλής της Wagner, καλώντας να «τερματιστεί η αναρχία».

Αντιφάσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως «παρακολουθεί» τις εξελίξεις. Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπούντανοφ έκρινε πως αντίπαλες ρωσικές φράξιες έχουν αρχίσει να «καταβροχθίζουν η μια την άλλη για την εξουσία και τα λεφτά».

Ο ρωσικός στρατός έχει υποχωρήσει σε πολλούς τομείς της νότιας και της ανατολικής Ουκρανίας, είπε νωρίτερα χθες ο επικεφαλής της Wagner, ερχόμενος σε αντίφαση με τις ανακοινώσεις του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το οποίο η αντεπίθεση του Κιέβου έχει αποτύχει.

«Ο [ρωσικός] στρατός υποχωρεί στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα [νότια], οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πιέζουν», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν.

«Το ίδιο πράγμα γίνεται στη Μπαχμούτ, ο εχθρός διεισδύει ολοένα πιο βαθιά στις άμυνές μας», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας, αναφερόμενος στην πόλη που οι Ρώσοι λένε πως κυρίευσαν έπειτα από πολύμηνες μάχες, όπου όμως οι Ουκρανοί λένε πως πλαγιοκοπούν και προελαύνουν τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχουν στρατιωτικές επιτυχίες» της Μόσχας, είπε ο Πριγκόζιν, κατά τον οποίο οι Ρώσοι στρατιώτες «νίβονται στο αίμα τους», που προφανώς σημαίνει πως οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Wagner που είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο, είναι εντελώς αντιφατικές με τις ανακοινώσεις του προέδρου Πούτιν και του υπουργού Άμυνας Σοϊγκού, σύμφωνα με τους οποίους ο ρωσικός στρατός «απωθεί» όλες τις ουκρανικές επιθέσεις στη γραμμή του μετώπου.

Τις τελευταίες ημέρες ο Πούτιν έχει πει επανειλημμένα πως η ουκρανική αντεπίθεση αποτελεί αποτυχία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου υφίστανται απώλειες σχεδόν «καταστροφικές». Την Πέμπτη, ο Σοϊγκού δήλωνε πως ο ουκρανικός στρατός «ανασυντάσσεται» αφού απέτυχε να διαπεράσει τις ρωσικές άμυνες.

Ο Πριγκόζιν χαρακτηρίζει «απάτη» τις ανακοινώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το κατηγορεί πως «κρύβει» τις δυσκολίες και τις απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στα πεδία των μαχών.

Ενώ αντιπολιτευόμενοι και ακόμη και ανώνυμοι Ρώσοι βρίσκονται στις φυλακές επειδή επέκριναν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της Wagner αμφισβήτησε χθες τους λόγους που εξαπολύθηκε αυτή που το Κρεμλίνο έχει βαφτίσει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Ο πόλεμος ήταν απαραίτητος για μερικά καθάρματα που ήθελαν να προαχθούν», και τους «ολιγάρχες» που τον «είχαν ανάγκη» και σκόπευαν να μοιραστούν τα λάφυρα, ενώ το Κίεβο ήταν κατ’ αυτόν «έτοιμο να αποδεχθεί την όποια συμφωνία».