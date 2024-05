Και μόνο στο άκουσμα του ονόματος της Beyoncé, εκατομμύρια μέλη του BeyHive παραληρούν. Και όχι άδικα. Η σύγχρονη βασίλισσα της pop είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνάει τα στενά σύνορα της μουσικής. Κάθε της φωτογράφηση, live, εμφάνιση, είναι και ένα γεγονός που απασχολεί τα media. Πόσο μάλιστα μιλάμε για το νέο της άλμπουμ…

Όλος ο μουσικός κόσμος μιλάει για το Cowboy Carter της Beyoncé. Ποζάροντας αγέρωχη καβάλα στο λευκό της άλογο, η Queen Bee δίνει από το εξώφυλλό του ήδη το στίγμα του νέου της δίσκου. Με τον διάδοχο του Renaissance, αναδεικνύει την επιρροή της μαύρης μουσικής μέσα από ένα country album -κάτι που μόνο μια σταρ όπως αυτή μπορούσε να πετύχει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μέσα από 27 μοναδικά κομμάτια, αναδεικνύει μια νέα δημιουργική πλευρά της, συντροφιά με ονόματα που καθόρισαν και καθορίζουν την ιστορία της μουσικής -από τη Dolly Parton και τον Nile Rodgers μέχρι τη Miley Cyrus. Ένα από τα ντουέτα που ήδη ακούγεται πολύ, είναι αυτό με τον Post Malone, στο κομμάτι Levii’s Jeans.

«Girl, I wanna take you home; you know I’d like to be your Levi’s jeans…». Κάπως έτσι, ένα fashion icon και ένα music icon συναντιούνται. Το ένα, χάρη στη διαχρονική αξία που κουβαλάει το όνομα Levi’s, το brand που έγινε συνώνυμο του τζιν. Το άλλο, χάρη στη larger than life προσωπικότητα μιας γυναίκας που επαναπροσδιορίζει διαρκώς ένα ολόκληρο industry, αυτό της μουσικής. Ένας συνδυασμός, που κάνει το νέο Levii’s Jeans ένα κομμάτι που θα «φορεθεί» πολύ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ