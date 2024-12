Η Πλαίσιο κλείνει φέτος 55 χρόνια από τη δημιουργία της, μέσα στα οποία εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο ελληνικό retail αλλά και σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στη χώρα.

Απασχολώντας περισσότερους από 1600 ανθρώπους, σε διαφορετικές δομές, όπως τα καταστήματα, τα logisticscenters και τα γραφεία, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πλάνο για το ανθρώπινο δυναμικό της, που έχει ένα σταθερό προσανατολισμό: τη διατήρηση ενός υποστηρικτικού και καινοτόμου περιβάλλοντος εργασίας, που τους βοηθά να αναπτύσσονται, να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να κερδίζουν συνεχώς νέες δεξιότητες και θετικές εργασιακές εμπειρίες.

Αυτή η στρατηγική της, επιβραβεύθηκε φέτος στα HR Awards, τον πλέον αναγνωρισμένο θεσμό για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, φέρνοντας την Πλαίσιο, στη θέση του πολυνίκη των βραβείων για το 2024, αποσπώντας παράλληλα, δύο από τις κορυφαίες διακρίσεις, αυτή της «HR Team of the Year» και της «Best HR Team of the Decade», για τη συνεπή δέσμευσή της σε δράσεις που προάγουν τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Με περισσότερες από 40 βραβεύσεις σε μια δεκαετία και 14 νέες διακρίσεις μόνο φέτος, η Πλαίσιο αποδεικνύει έμπρακτα την επιτυχία της στρατηγικής αλλά και της κουλτούρας της, να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που ενδυναμώνει και υποστηρίζει τους ανθρώπους της.

Εστιάζοντας στην Ανάπτυξη και Εξέλιξη των εργαζομένων #plaisiopeople

Η Πλαίσιο είναι ένας χώρος εργασίας που ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων της. Στους πρώτους εννέα μήνες του 2024, το 10% των εργαζομένων στα καταστήματα ανέλαβαν νέες, υψηλότερες θέσεις, ενώ το 85% των διευθυντικών και διοικητικών θέσεων καλύπτονται από εσωτερικές προαγωγές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για επαγγελματική εξέλιξη της ομάδας. Παράλληλα, η Πλαίσιο Academy, η εσωτερική εκπαιδευτική πλατφόρμα της εταιρείας, στηρίζει αυτή τη στρατηγική, προσφέροντας πάνω από 65.255 ανθρωποώρες βιωματικής εκπαίδευσης και 800 θεματικές ενότητες που καλύπτουν τόσο τεχνικές όσο και προσωπικές δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η αυτοβελτίωση και η ανάπτυξη των ταλέντων των εργαζομένων, προάγοντας ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και εξέλιξης.

Πολιτικές Συμπερίληψης και Ισότητας

Η Πλαίσιο καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συμπερίληψη και την ισότητα, με το 49% των εργαζομένων να είναι γυναίκες και το 35% των διευθυντικών θέσεων να καλύπτεται επίσης από γυναίκες, οι οποίες συνεισφέρουν δυναμικά στις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας. Το 94% των γυναικών στην εταιρεία δηλώνει ότι έχει ίση μεταχείριση σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους του ενώ σχεδόν 9 στις 10 γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία (87%) δηλώνουν ότι απουσιάζουν οι διακρίσεις βάσει φύλου. Οι βραβεύσεις της εταιρείας για τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της να δημιουργεί έναν χώρο όπου όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται αποδεκτοί και ενδυναμωμένοι.

Ένας Εξαιρετικός Χώρος Εργασίας

Η Πλαίσιο έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς εργοδότες στην Ελλάδα, με σημαντικές διακρίσεις για το εργασιακό της περιβάλλον. Έχει λάβει την πιστοποίηση GreatPlacetoWork για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της λίστας Best Workplaces, καταλαμβάνοντας την 4η θέση το 2019, την 7η το 2017, και φέτος την 8η θέση στη λίστα Best Workplaces for Women.

Παραμένοντας αφοσιωμένη στο όραμά της, η Πλαίσιο προσφέρει στους 1600 εργαζομένους της ευκαιρίες ανάπτυξης και υποστήριξης, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στη συνεργασία, την ισότητα και την εκτίμηση, ενώ στοχεύει στο να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των #PlaisioPeople και των οικογενειών τους.

Η Πλαίσιο από το 1969

Από το 1969 και για 55χρόνια, το όνομα «Πλαίσιο» έχει ταυτιστεί με την τεχνολογία, την πρωτοπορία και την εξέλιξη, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε ηγετική θέση, ως η πιο υγιής επιχείρηση του κλάδου. Από τα 12τ.μ. της Στουρνάρη στα 22.500 τ.μ. του υπερσύγχρονου κέντρου logistics στη Μαγούλα, έχουμε διανύσει μισό αιώνα λειτουργίας, διαδραματίζοντας ρόλο “leader” στην ελληνική αγορά, με 25 καταστήματα και servicepoints σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 180 εξειδικευμένους τεχνικούς & 1500 εργαζόμενους και τζίρο που ξεπερνά τα 468.000.000€.

Το πάθος μας για την γνώση & την τεχνολογία και το ενδιαφέρον μας για τον άνθρωπο & τις πραγματικές του ανάγκες, καθόρισε και καθορίζει ακόμα και σήμερα την εξέλιξη και την πορεία μας, αναδεικνύοντάς μας σε πηγή έμπνευσης, πρότυπο και σημείο αναφοράς στο χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. Βασική μας προτεραιότητα είναι να δημιουργούμε αξία, να προσφέρουμε γνώση και να υποστηρίζουμε την εξέλιξη στον κλάδο της τεχνολογίας, πάντα με επίκεντρο της δραστηριότητάς μας τον άνθρωπο.