Στρατός και αστυνομία φρουρούν τη Βιέννη

Το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Βιέννης με στόχο τη συναγωγή αλλά και άλλα κεντρικά σημεία της πόλης προκαλεί οργή και θλίψη σε όλη την Ευρώπη. Η απόφαση του Αυστριακού Καγκελάριου, Σεμπάστιαν Κουρτς, να αναλάβει ο στρατός τη φρούρηση στρατηγικών σημείων της αυστριακής πρωτεύουσας, γίνεται προκειμένου η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις. Οι πολίτες τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι... βρήκαν καταφύγιο στα σπίτια τους εκεί όπου τους παρέπεμψε ο ίδιος ο καγκελάριος να κρυφτούν για την ασφάλειά τους. Σήμερα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νιχάμερ. «Οπότε αν μπορείτε να κρατήσετε μέσα στο σπίτι τα παιδιά σας, σήμερα πρέπει να το κάνετε», είπε ο ίδιος στπους πολίτες της Αυστρίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βιέννης «υπάρχουν πολλοί ύποπτοι για αυτή την επίθεση» στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πρωτεύουσας που σήμερα είναι «απαγορευμένη ζώνη» για τους πολίτες καθώς αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ο Αυστριακός Καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν στη Βιέννη αργά το βράδυ της Δευτέρας αποτελούν μια «αποκρουστική τρομοκρατική επίθεση....Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες ώρες για τη δημοκρατία μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα. Η αστυνομία μας θα λάβει αποφασιστικά μέτρα εναντίον των δραστών αυτής της αποκρουστικής τρομοκρατικής επίθεσης», τόνισε ο Αυστριακός καγκελάριος σε ανάρτηση στο twitter.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ περιέγραψε σήμερα τον βαριά οπλισμένο άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πυρά αυστριακών αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κέντρο της Βιέννης με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης».

«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νίχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Στην ίδια συνέντευξη, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης ανέφερε ότι τα θύματα της επίθεσης είναι τρία, δύο άνδρες και μια γυναίκα.

