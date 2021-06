Τα UFOs "στοιχειώνουν" τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Οι πάντες ανέμεναν με περισσή αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά και τα επίσημα κείμενα από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και από το Πεντάγωνο, σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις από τους New York Times, αλλά και προηγούμενες, που συνοδεύονται από βίντεο και φωτογραφίες αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων τα οποία εντοπίστηκαν από τα ραντάρ του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα Huffington Post στην αμερικανική της έκδοση, αλλά και οι New York Times στα πρωινά πρωτοσέλιδα των ηλεκτρονικών εκδόσεών τους, τελικά οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αντί να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, για πολλοστή φορά περιπλέκουν τα πράγματα.

Ο τίτλος που θα ταίριαζε σε αυτή την περίπτωση είναι η γνωστή ελληνική έκφραση «ναι μεν αλλά», η οποία συνοδεύεται και από το χαρακτηριστικό «αναμείνατε στο ακουστικό σας». Για να είμαστε ειλικρινείς, συνοπτικά η επίσημη ανακοίνωση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για δημόσια κατανάλωση έχει ως εξής: «Δεν είμαστε σε θέση να συσχετίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία με φαινόμενα που συμβαίνουν στον αέρα με εξωγήινους. Από την άλλη δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για τι ακριβώς πρόκειται».

Το πολύπλοκον του ζητήματος διογκώνεται από το γεγονός ότι οι επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις συνοδεύονται και πάλι από μία απόρρητη έκθεση.

Για να είμαστε συγκεκριμένοι, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας δεν κατέληξαν σε συσχέτιση με αποδεικτικά στοιχεία των δεκάδων περιπτώσεων μη ταυτοποιημένων εναέριων φαινομένων που καταγράφηκαν σε ντοκουμέντα, δηλαδή βίντεο και φωτογραφίες από πιλότους και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με διαστημόπλοια εξωγήινων, σύμφωνα με το επίσημο κείμενο έκθεσης, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί δημόσια και το περιεχόμενο της οποίας αποκαλύπτεται από τους New York Times.

Παρά τα ευρήματα, η επί μακρόν αναμενόμενη έκθεση δεν εξηγεί τις δεκάδες περιπτώσεις καταγεγραμμένων συμβάντων στον αμερικανικό εναέριο χώρο και ταυτόχρονα δεν διαψεύδει ξεκάθαρα και αμετάκλητα τη θεωρία πως κάποια από αυτά τα συμβάντα σχετίζονται με παρουσία εξωγήινων.

Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, που απευθύνθηκαν σε άτομα τα οποία είναι απολύτως εξοικειωμένα με τα ευρήματα αυτά και άρα γνωρίζουν από πρώτο χέρι περί τίνος πρόκειται, οι επίσημοι αξιωματούχοι οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως τα μη ταυτοποιημένα αντικείμενα δεν σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, ούτε με πειράματα υψηλής τεχνολογίας τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη από την αμερικανική κυβέρνηση.

Αυτή η λεπτομέρεια, όπως επισημαίνει η εφημερίδα New York Times, προφανώς θα παγώσει κάθε προσέγγιση περί πειραμάτων του αμερικανικού Πενταγώνου με νέα όπλα υψηλής τεχνολογίας. Παρ΄ όλα αυτά οι New York Times επισημαίνουν και υποσημειώνουν με νόημα πως ορισμένα από αυτά τα μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα αντικείμενα θα μπορούσαν να έχουν σχέση με πειραματικά προγράμματα της Ρωσίας και της Κίνας στο πλαίσιο πτήσεων ιπτάμενων αντικειμένων σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Μία αποχαρακτηρισμένη εκδοχή της έκθεσης αυτής πρόκειται να δοθεί στο Κογκρέσο έως τις 25 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτής της αποχαρακτηρισμένης έκθεσης θα υπάρχει και πάλι ένα απόρρητο συμπλήρωμα, σημειώνουν με νόημα οι Times της Νέας Υόρκης.

Παρ΄ όλα αυτά επίσημοι αξιωματούχοι οι οποίοι έχουν γνώση της συνολικής έκθεσης με τα αποχαρακτηρισμένα και τα απόρρητα κομμάτια της επισημαίνουν πως βασικές ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες και πως οι ερευνητές κατέληξαν σε ελάχιστα αξιόπιστα συμπεράσματα που εξηγούν αυτά που οι ίδιοι οι πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είδαν, κατέγραψαν και διηγήθηκαν. Κάποιοι από αυτούς έκαναν λόγο για περιδίνηση αντικειμένου με ταχύτητες απίστευτες και σε μία απόσταση ύψους 30.000 ποδιών.

Στην επίσημη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για πάνω από 120 συμβάντα. Όλα αυτά έχουν καταχωριστεί με ντοκουμέντα οπτικοακουστικά από πιλότους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εξακολουθεί να είναι από δύσκολο έως απίθανο να κατανοήσουν οι πιλότοι τον τρόπο επιτάχυνσης και αλλαγής κατεύθυνσης των μη ταυτοποιημένων ιπτάμενων αντικειμένων. Το εγχείρημα να καταχωριστούν με αξιοπιστία αυτά τα ντοκουμέντα άρχισε επί της ουσίας το 2007.

Σημειώνεται πως πάρα πολύ πρόσφατα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος εμφανίστηκε στο γνωστό The Late Late Show τον περασμένο μήνα, απάντησε στις ερωτήσεις του τηλεοπτικού οικοδεσπότη του Τζέιμς Κόρντεν μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Υπάρχουν ευρήματα και στοιχεία για ιπτάμενα αντικείμενα για τα οποία όμως δεν γνωρίζουμε επακριβώς περί τίνος πρόκειται».

Former President Barack Obama was asked his thoughts on UFOs during an appearance on “The Late Late Show with James Corden” https://t.co/ImHhI0go2S pic.twitter.com/wFVysjXLNg