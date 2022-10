Μακελειό στην Ταϊλάνδη

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Πέμπτη. Ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι στους νεκρούς εκτός από ενήλικες, περιλαμβάνονται 23 παιδιά, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο δράστης πυροβόλησε και μαχαίρωσε παιδιά και ενήλικες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ το κίνητρο της επίθεσης είναι ασαφές. Ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην αστυνομικός και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσει.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε στον παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Η αστυνομία λέει ότι εθεάθη τελευταία φορά να οδηγεί ένα τετράθυρο pick-up Toyota με πινακίδες κυκλοφορίας της Μπανγκόκ.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί στην Ταϊλάνδη είναι σπάνιοι. Το 2020 ένας στρατιώτης σκότωσε 21 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους στην πόλη Nakhon Ratchasima.

