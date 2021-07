Μεγάλες δασικές φωτιές ξέσπασαν στην Τουρκία - Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε κατοικημένες περιοχές και τουριστικούς προορισμούς της νότιας Τουρκίας με τον απολογισμό των θυμάτων να έχει φθάσει τους τέσσερις νεκρούς και δεκάδες χωριά να έχουν εκκενωθεί, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Μέτωπα φωτιάς κατακαίνε δασικές εκτάσεις στις περιοχές της Μαναβγκάτ, της Αλάνιας, των Αδάνων, της Μερσίνης, της Αλικαρνασού (Μπόντρουμ) και της Μαρμαρίς, κοντά σε τουριστικές περιοχές της νότιας Τουρκίας. Εξαπλώθηκαν σε κατοικημένες ζώνες εξαιτίας των σφοδρών ριπών ανέμων.

Rescue efforts continued in Turkey as a massive forest fire raged for a second day. At least three people were found dead https://t.co/NumYUJc6UM pic.twitter.com/PPe3cO4kNw

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους ένας 25χρονος εθελοντής που πήγε στη Μαρμαρίς για να συμμετάσχει στις προσπάθειες κατάσβεσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Δεκάδες σπίτια, χωράφια και στάβλοι σε πολλά χωριά απανθρακώθηκαν

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χάθηκαν 150 βοοειδή και χίλια αμνοερίφια, 6.000 στρέμματα αγροτικών γαιών και 500 στρέμματα με θερμοκήπια υπέστησαν ζημιές», ανέφερε χθες Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας Μπεκίρ Πακντεμιρλί.

TURKEY is on FIRE. The forrest fire has spread out in the communities— houses & farms are burning. Plants, animals & PEOPLE are dying. PLEASE PRAY FOR TURKEY.🙏🏻 Share. #manavgatyanıyor #marmaris #OsmaniyeYanıyor #adanayanıyor #hatayyanıyor #kayseriyaniyor pic.twitter.com/5RR59xFq7H

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη σε δάσος της Μαναβγκάτ, στην επαρχία της Αττάλειας (Αντάλια), προτού εξαπλωθεί.

Αντιμέτωπες με την επέκταση των πύρινων μετώπων, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση δεκάδων χωριών. Ξενοδοχείο στην τουριστική πόλη της Αλικαρνασού επίσης εκκενώθηκε.

Πλάνα που εικονίζουν κατοίκους καθώς έχουν καταληφθεί από πανικό και τρέχουν για να σωθούν σε δρόμους που φωτίζουν οι φλόγες μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Πηχτός καπνός κάλυπτε έναν πορτοκαλί ουρανό πάνω από συγκρότημα ξενοδοχείων πλάι στη θάλασσα στη Μαναβγκάτ.

Τουλάχιστον 183 άνθρωποι, οι περισσότεροι με αναπνευστικά προβλήματα διότι εισέπνευσαν καπνό, τρεις με εγκαύματα, εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

Δέκα άνθρωποι παγιδευμένοι σε πλεούμενο σε λίμνη περικυκλωμένη από τις φλόγες διασώθηκαν χθες από σωστικά συνεργεία.



Πάνω από 4.000 πυροσβέστες, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και αεροσκαφών, προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα.

Έτοιμη να βοηθήσει η Ελλάδα

Η πρεσβεία της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες μέσω Twitter ότι τρία ρωσικά πυροσβεστικά αεροσκάφη έφθασαν και συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στον ομόλογό του της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και την ετοιμότητα της Αθήνας να «παράσχει βοήθεια εάν ζητηθεί», ανακοίνωσε χθες βράδυ το ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ από την πλευρά του εξέφρασε μέσω Twitter την αλληλεγγύη της χώρας του στην Τουρκία και διαβεβαίωσε επίσης ότι το Μπακού είναι έτοιμο να της προσφέρει «υποστήριξη».

Υποψίες για εμπρησμούς

Οι φωτιές μαίνονται καθώς οι θερμοκρασίες βρίσκονταν χθες στους 40° Κελσίου και έπνεαν άνεμοι με ριπές ταχύτητας 50 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Η εκδήλωση πολλαπλών εστιών ταυτόχρονα ωθεί τις τουρκικές Aρχές να τονίζουν πως δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο οι πυρκαγιές να οφείλονται σε εγκληματικές ενέργειες, σε εμπρησμούς.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στη Μαναβγκάτ «σε τέσσερα διαφορετικά σημεία» οδηγεί στην υποψία πως «επρόκειτο για εμπρησμό», όμως «δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες προς το παρόν», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Αττάλειας, ο Μουχίτιν Μπετζέκ.

Ο εισαγγελέας στη Μαρμαρίς διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια της δασικής πυρκαγιάς σε αυτήν την περιοχή, μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

This video broke us, this man is begging for the animals to come to him so they dont die in the fire, the desperation in his voice is too much 😟#PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/PXzwMj9qRl