Τέσσερις νεκροί στο Λβιβ από το κύμα πυραυλικών πληγμάτων της Ρωσίας

Ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις αμάχους, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, στην ουκρανική περιφέρεια Λβιβ (δυτικά) νωρίς σήμερα (9/3) το πρωί, ανακοίνωσε αξιωματούχος στην περιοχή, εν μέσω του νέου κύματος βομβαρδισμών σε όλη την Ουκρανία.

Ρωσικός πύραυλος έπεσε σε περιοχή όπου βρίσκονται κατοικίες στην περιοχή Ζολότσιβ, καταστρέφοντας τρία σπίτια, διευκρίνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στα συντρίμμια, καθώς «μπορεί να έχουν παγιδευτεί κι άλλοι άνθρωποι», πρόσθεσε ο κ. Κοζίτσκι.

Smoke rising from Kyiv thermo-electric power station this morning after Russian missiles struck at cities across Ukraine, from Dnipro to Lviv. pic.twitter.com/zAjNDVqOme

During today's massive Russian missile attack on #Ukraine , one of the missiles hit a private house in the #Lviv region. 4 civilians died. Terrorism continues. pic.twitter.com/SXQUCNQ2a5

The State Emergency Service has released the first photos from the scene of a Russian missile attack on Lviv Oblast.Rescuers have already found the bodies of four dead people.



Work to remove debris in the destroyed buildings continues. There may still be people under the rubble. pic.twitter.com/249E6PptuF