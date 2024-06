Ένας κόσμος διαφορετικός, που όμως είναι και παραμένει ένας κόσμος ίδιος ξετυλίγεται στο καλοκαιρινό αφιέρωμα του Vodafone TV. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με 20 τίτλους ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών σειρών, ταινιών και animation για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ήρθε αποκλειστικά στο Vodafone TV και αυτόν τον Ιούνιο, για να υπενθυμίσει πως διαφορετικότητα σημαίνει ισότητα.

«FLEE»

Το FLEE είναι η αληθινή ιστορία φυγής του Αμίν από το Αφγανιστάν, τώρα 36 ετών, κάτοικος της Δανίας, ακαδημαϊκός κι έτοιμος να παντρευτεί τον επί χρόνια σύντροφο του, που έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά μετά από χρόνια με το γεμάτο πόνο παρελθόν του. Η ΦΥΓΗ βρέθηκε υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Ντοκιμαντέρ και Animation την ίδια χρονιά, πρώτη φορά στην ιστορία της Ακαδημίας.

«ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ»

Η πρωτοπόρα φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος Πάολα Ρεβενιώτη και η κινηματογραφική ομάδα της Paola Team Documentaries παρουσιάζουν στο πρώτο τους ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους τη μυστική διάλεκτο των γκέι στην Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τη δεκαετία του ’40 μέχρι και τη μεταπολίτευση.

«GAYBY BABY»

Το πολυβραβευμένο GAYBY BABY ακολουθεί τις ζωές τεσσάρων παιδιών –των Γκας, Έμπονι, Ματ και Γκράχαμ- που μεγαλώνουν σε queer οικογένειες. Γροθιά στο στομάχι και παράλληλα μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά για το τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός και ίδιος σε μια κοινωνία που συνέχεια αλλάζει.

«NELLY & NADINE»

O Μάγκνους Γκέρτεν φέρνει στο φως μια σπουδαία ιστορία αγάπης μεταξύ δύο γυναικών στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσμπρικ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επί σειρά ετών ο δεσμός της Νέλι και της Ναντίν έμεινε κρυφός, ακόμη κι από στενούς συγγενείς τους. Η εγγονή της Νέλι αποφασίζει τώρα να ανοίξει το κουτί των αναμνήσεων .

«WHO’S GONNA LOVE ME NOW?»

Στα 21 του, ο Σάαρ διώκεται από το κιμπούτζ του και εξορίζεται στην Αγγλία λόγω της ομοφυλοφιλίας του, όπου φτιάχνει μια καινούργια οικογένεια με την βοήθεια της Γκέι Χορωδίας του Λονδίνου. 19 χρόνια μετά θα χρειαστεί να ορίσει εκ νέου την ταυτότητά του, γυρίζοντας πίσω στις οικογενειακές του αναμνήσεις.

«MS DIMITRIS AND MRS DIMITROULA»

Το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της Τζέλης Χατζηδημητρίου για τη Δήμητρα της Λέσβου, για έναν άνθρωπο που επέλεξε –για όσο του επέτρεψαν- να ζήσει ελεύθερος είναι μια συγκλονιστική, συγκινητική καταγραφή του ορισμού της διαφορετικότητας σε μια κοινωνία που έμαθε να ζει με μάτια στενά με τον πιο γλυκό ήρωα που θα θυμάστε για καιρό, μπορεί και για πάντα.

«LOOKING»

Η ζωή τριών gay φίλων που ζουν στο σύγχρονο Σαν Φρανσίσκο και εξερευνούν τις επιλογές του τρόπου ζωής μια νέας γενιάς ομοφυλόφιλων αντρών. Η πρώτη τηλεοπτική δουλειά του Άντριου Χάιγκ και η ταινία που ακολούθησε για το ΗΒΟ είναι ένα τρυφερό χάδι στην φιλία και στον έρωτα.

«NUCLEAR FAMILY»

Η Σάντρα και η Ρόμπιν απέκτησαν δύο παιδιά από δύο διαφορετικούς δωρητές σπέρματος. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι ο ένας από τους δύο να διεκδικήσει δικαιώματα πατρότητας και επίσκεψης στο σπίτι για να βλέπει το παιδί. Το συγκλονιστικό NUCLEAR FAMILY του ΗΒΟ είναι η καταγραφή μιας διαφορετικής οικογένειας.

«ΕΚΕΙ ΕΞΩ»

Διαθέσιμο τώρα στο Disney+

Το «Εκεί Έξω» είναι μια ταινία μικρού μήκους από τη σειρά ταινιών «SparkShorts» της Pixar. Σε μια συνηθισμένη ημέρα, η ζωή του Γκρεγκ είναι γεμάτη με οικογένεια, αγάπη κι ένα σαματατζίδικο σκυλάκι. Παρ’ όλα αυτά, όμως, ο Γκρεγκ έχει ένα μυστικό. Σήμερα είναι διαφορετικά. Με λίγη βοήθεια από το ώριμο κουτάβι του και λίγη μαγεία, ο Γκρεγκ ίσως μάθει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει.

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ»

Διαθέσιμο τώρα στο Disney+

Σε αυτήν την ιδιαιτέρως συναισθηματική και έντονη ιστορία για την αγάπη, την οικογένεια και τα φαντάσματα του παρελθόντος μας, ο Άνταμ (Άντριου Σκοτ) ζει μια μοναχική ζωή ώσπου μια νύχτα, ένας μυστηριώδης γείτονας (Πολ Μέσκαλ) τον επισκέπτεται και του ξυπνά συναισθήματα και αναμνήσεις που είχε αγνοήσει εδώ και καιρό. Οι δυο τους βρίσκουν μια σύνδεση και μια αναμφισβήτητη έλξη. Ο Άνταμ επισκέπτεται πάλι το σπίτι των παιδικών του χρόνων, όπου φαίνεται να ζουν οι γονείς του (Κλερ Φόι και Τζέιμι Μπελ), 30 χρόνια μετά τον θάνατό τους. Τι θα λέγατε και τι θα ανακαλύπτατε, αν μπορούσατε να ζήσετε άλλη μια μέρα με τους ανθρώπους που αγαπούσατε περισσότερο; Γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Άντριου Χέιγκ, η ταινία «Άγνωστοι Μεταξύ Μας», από την Searchlight Pictures, είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τάιτσι Γιαμάντα και η παραγωγή είναι των Γκράχαμ Μπρόντμπεντ, Πίτερ Τσέρνιν και Σάρα Χάρβεϊ.

«PRIDE ΑΠΟ ΨΗΛΑ»

Διαθέσιμο 14 Ιουνίου στο Disney+

Με αποκλειστική πρόσβαση σε μερικούς από τους σημαντικότερους εορτασμούς της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον κόσμο, τo αφιέρωμα του National Geographic, «Pride από Ψηλά», δίνει μια νέα οπτική, αποκαλύπτοντας τον ιστορικό ακτιβισμό, την ακλόνητη δημιουργικότητα και την εντυπωσιακή υλικοτεχνική ικανότητα που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των ζωντανών και χαρούμενων φεστιβάλ ελπίδας.

Ενδεικτικά οι υπόλοιποι τίτλοι που περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα είναι η τηλεοπτική σειρά του Βασίλη Κεκάτου «Milky Way», το «Angels in America» του Μάικ Νίκολς, το ολοκαίνουργιο «Fantasmas» με την Έμα Στόουν σε ένα ρόλο-έκπληξη, η μαγνητοσκοπημένη συναυλία «GAGA Chromatica Ball», οι κλασσικές σειρές του ΗΒΟ «Six Feet Under», «Euphoria» και «And Just Like That», το «One of the Boys» από την Viaplay, ενώ από τον κατάλογο του Disney+ η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου.