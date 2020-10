Τεστ για Covid-19 θα κάνει ο Τζο Μπάιντεν έπειτα από τη διάγνωση του προέδρου Τραμπ

Η Ουάσινγκτον έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να προσδιορίσει το εύρος της εξάπλωσης της μόλυνσης του Covid-19 στις κορυφαίες βαθμίδες της ηγεσίας των ΗΠΑ έπειτα από τη θετική διάγνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μία εβδομάδα στην οποία πραγματοποιήθηκε το προεδρικό ντιμπέιτ αλλά και πολιτικές συγκεντρώσεις και συναντήσεις του Λευκού Οίκου με το Κογκρέσο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως η ιατρική του μονάδα έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτηση επαφών την Πέμπτη. Μεταξύ εκείνων που μπορεί να έχουν εκτεθεί είναι ο Δημοκρατικός αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στάθηκε λίγα μέτρα μακριά από τον πρόεδρο για τα 90 λεπτά του ντιμπέιτ της Τρίτης. Οι επιδημιολόγοι είπαν πως εάν ο Τραμπ διαγνώστηκε την Πέμπτη το πρωί, θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό την ώρα του ντιμπέιτ.

Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία δεν έδωσαν τα χέρια, όπως ορίζουν πλέον οι κανόνες για τον περιορισμό του Covid-19, ωστόσο για μεγάλο μέρος της συζήτησης ο πρόεδρος μιλούσε προς την κατεύθυνση του Μπάιντεν, σε εσωτερικό χώρο στο Κλίβελαντ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, περί τις 15.00, έγινε γνωστό ότι το τεστ του αντιπροέδρου Μάικ Πενς για Covid-19, αλλά και εκείνο της συζύγου του, Κάρεν Πενς, βγήκαν αρνητικά. Η είδηση γνωστοποιήθηκε από επίσημο εκπρόσωπο, τον Ντέβιν Ο' Μάλεϊ, που δήλωσε τα εξής σε ανάρτηση στο twitter:

«O Αντιπρόεδρος Πενς εξετάζεται για τον COVID-19 κάθε μέρα. Σήμερα το πρωί, ο Αντιπρόεδρος Πενς και η Δεύτερη Κυρία είχαν αρνητική διάγνωση για τον COVID-19. Ο Αντιπρόεδρος Πενς παραμένει σε καλή υγεία και εύχεται στους Τραμπ να αναρρώσουν».

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.