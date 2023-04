Το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε τη Συρία σε αντίποινα για τις ρουκέτες

Το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες εδάφη της Συρίας σε αντίποινα για τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν προς το νότιο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν (σ.σ. το οποίο έχει προσαρτήσει το Ισραήλ).

«Το πυροβολικό έπληξε την περιοχή της Συρίας από την οποία εκτοξεύτηκαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος», αναφέρει η λακωνική ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Εκτοξεύτηκαν συνολικά έξι ρουκέτες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, με αποτέλεσμα να ηχήσουν προειδοποιητικές σειρήνες σε διάφορες τοποθεσίες.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen είχε μεταδώσει πως οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς (σ.σ. ο ένοπλος βραχίονας της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ) ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών προς τα υψίπεδα του Γκολάν.

Israel strikes Syria 'in response to' new rocket attacks https://t.co/KuKRCVPu1V pic.twitter.com/Ve31WPdrUf