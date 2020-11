Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Spiegel για τη νίκη Μπάιντεν

Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2017, μέρες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, το Der Spiegel είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια φιλοξενώντας στο εξώφυλλό του ένα σκίτσο που απεικόνιζε τον μεγιστάνα Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ως τζιχαντιστή να αποκεφαλίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας κρατώντας ένα ματωμένο μαχαίρι στο ένα του χέρι και το κεφάλι του αγάλματος που αιμορραγεί στο άλλο.

Στην χθεσινή του ψηφιακή έκδοση, μετά την νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό φιλοξένησε σκίτσο του ίδιου δημιουργού, αυτή τη φορά να δείχνει τον Δημοκρατικό νέο πρόεδρο των ΗΠΑ να βάζει πίσω στη θέση του το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας, με τη λεζάντα: «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά», το χαρακτηριστικό σλόγκαν του Τραμπ.

My new cover for Der Spiegel, Lady Liberty is back together.

Thanks for following my work for the past four years. pic.twitter.com/TuUnPX7hwi