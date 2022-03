Τουλάχιστον 10 νεκροί αναμεσά τους και παιδιά από τους  βομβαρδισμούς στη Σούμι

Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σε κάποιες τοποθεσίες βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες», κατήγγειλε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Rescuers in #Sumy eliminated the aftermath of a nighttime air strike on the city.



The bodies of civilians were pulled out from under the rubble of houses - 9 people were killed, including two children. pic.twitter.com/zKeOJZoB9O