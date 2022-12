Τουρκία: Επτά νεκροί από έκρηξη σωλήνας υγραερίου σε εστιατόριο στο Αϊδίνι

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο στη συνοικία Ναζίλι στο Αϊδίνι της Τουρκίας, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Από τα εφτά θύματα της τραγωδίας, τα τρία ήταν παιδιά και τα άλλα τέσσερα γυναίκες.

«Ο κυβερνήτης του Αϊδινίου, Χουσεΐν Ακσόι δήλωσε ότι 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ως αποτέλεσμα έκρηξης που σημειώθηκε σε εστιατόριο στη συνοικία Ναζίλι», αναφέρει το τουρκικό μέσο.

⚡️In Turkey, an explosion occurred in one of the restaurants in the city of Aydin.



According to preliminary information, seven people died, — Turkish media reported.



New Year collection

on a marine drone:

👉 https://t.co/f8F6Ui9aDy pic.twitter.com/I7LoWMZC45